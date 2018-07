1600 pages d'une histoire d'amour, où il faut tout dire

ROMANS – Grégoire Bouillier n’est pas le genre d’écrivain à encombrer les tables des librairies. Avant Le Dossier M, trois romans seulement, tous édités chez Allia entre 2002 et 2008 : Rapport sur moi (cent cinquante-neuf pages), L’Invité mystère (cent douze pages) et Cap Canaveral (quarante-huit pages). Trois cent dix-neuf pages en six ans, mais, déjà, pour moi, une profonde addiction.









Dix ans d’attente, dix ans d’impatience... et, un jour d’août 2017, le miracle se produit : le nouveau Grégoire Bouillier est là, son Dossier M me tend les bras. Je lis la quatrième de couverture : « M comme une histoire d’amour – mais quand on a dit ça, on n’a rien dit. Ou alors, il faut tout dire. » Me voilà embarqué dans un ample récit où chaque page est un plaisir de lecture. Et remercions l’auteur d’en avoir écrit près de mille six cents !



C’est tour à tour drôle, sensible, intelligent, impressionnant. Alors, Le Dossier M, une simple histoire d’amour contrarié ? Non, bien sûr, car en instruisant ce dossier, l’auteur se transforme en un John Coltrane proustien : « Je pars d’un point et je vais jusqu’au bout », expliquait le musicien pour expliquer son art.

Bouillier fait donc de l’improvisation et de l’expérimentation littéraire un outil puissant qui serre (au plus près) et sert (au mieux) les événements qui nous construisent. Cette grande entreprise d’écriture et de remémoration lui permet ainsi de désosser le sentiment amoureux, d’éclairer ce que vivre veut dire dans l’époque qui est la nôtre et, à partir de l’intime, toucher à l’universel.



Ce n’est pas tous les jours que nous avons rendez-vous avec l’histoire littéraire. J’en appelle donc aux lecteurs vigilants et curieux : ne passez pas à côté d’une lecture qui balaiera au moins dix ans de vos aventures littéraires. Avec Le Dossier M (tomes 1 et 2), Grégoire Bouillier vient de marquer de son empreinte indélébile la littérature française du XXIe siècle. Rien que ça !





NB : pour les Bouillier-addicts comme moi, sachez qu’il est possible de se procurer des doses supplémentaires sur un site dédié, ledossierm.fr. (Prix décembre 2017)



Sébastien Le Benoist,

Quai des Brumes (Strasbourg)

Grégoire Bouillier – Le dossier M – Flammarion – 9782081414433 – 24,50 € | Tome 2 – 9782081414594 – 24,50 €