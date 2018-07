1981, la Guerre du Saumon éclate au Québec

Le 11 juin 1981, la police québécoise lance une opération de grande envergure pour empêcher la pêche au saumon dans la rivière Ristigouche, au cœur de la Gaspésie, péninsule située au centre-Est du Québec. C’est là que, depuis des millénaires, des Indiens micmacs pêchent leur repas pour nourrir leurs familles. Tout ça se terminera mal... très mal.









À partir de ce fait divers, Éric Plamondon nous raconte une histoire passionnante et terrible, un roman noir qui met en lumière le destin des peuples amérindiens du Canada. « Ici, nous dit l’auteur, on a tous du sang indien. Et quand ce n’est pas dans les veines, c’est sur les mains. »



Dans le style dynamique qu’on lui connaît depuis la brillante trilogie 1984 (Hongrie Hollywood Express, Mayonnaise, Pomme S, tous trois aux éditions Phébus), alternant fiction et interludes encyclopédiques, Plamondon plonge aux racines de l’événement pour mettre le Québec face à sa plus cuisante contradiction : comment peut-on revendiquer une singularité culturelle et linguistique pour le Québec tout en la refusant aux peuples autochtones ?



Pas de réponse ici bien sûr, mais ce simple constat, parfaitement documenté, distillé à hauteur d’homme, sans jugement. Car Taqawan n’est pas une thèse, c’est d’abord un roman, plein de suspense et d’émotion, avec une histoire puissante et des personnages affirmés qui trimballent chacun un passé complexe : on n’atterrit pas en Gaspésie par hasard, et si on y reste, c’est qu’on a une bonne raison.



Ici, l’alchimie entre le romanesque et le documentaire fonctionne à plein ; pendant la lecture, on passe avec la même tension narrative d’une course-poursuite en canot à la recette de la soupe aux huîtres et on ne s’étonne pas, une fois le livre fermé, d’en savoir autant sur la vie des personnages que sur la fraie du saumon.



C’est à un grand numéro de jonglerie littéraire que nous convie à nouveau Éric Plamondon, en même temps qu’il assène cette vérité criante, mais rarement énoncée dans les lettres québécoises : la question indienne est encore loin d’être réglée en Amérique du Nord.



Grégoire Courtois,

Obliques (Auxerre)

en partenariat avec le réseau Initiales





Éric Plamondon – Taqawan – Quidam Editeur – 9782374910789 – 20 €