37 fois : jeux d'adolescents, cauchemars d'adultes

Tout part donc de Patrick, Matthew et Hannah, en 1982, où tout est encore possible : les OVNIs, le tarot, un monde de paix et d’amour, bref, une sorte de havre. Et puis, il faut qu’adolescence se passe, et expérimente toutes les âneries du monde. Celle qui va conduire Hannah, 13 ans, à se retrouver attachée à un arbre compte probablement parmi les plus stupides qui soient.Matthew va en effet jouer avec elle, jouer à tirer sur elle, à 37 reprises — pas avec de véritables balles, des billes métalliques. Avec un pistolet à air comprimé en somme. L’une des billes frappe l’œil. Hannah saigne. Elle semblerait morte. Chance : Patch, alias Patrick, a entendu les coups de feu, et se rend sur les lieux. Il la détache, et Hannah parvient à survivre à ses multiples blessures.Matthew, confondu, avouera. Ce sera la dernière fois que les trois amis se retrouvent. Et pourtant Patch conservera en lui un sentiment de culpabilité : comment se racheter ?Il finira par épouser Hannah.26 ans plus tard, c’est à New York que l’on retrouve le couple. Hannah est devenue journaliste judiciaire, et Patrick s’est lancé dans l’animation d’un blog gastronomique — avec dans l’idée de prendre sa revanche sur le patron qui l’a récemment licencié.Au détour de l’un de ces désastreux hasards, tous deux tombent sur Matthew. Et l’animosité renfermée de toutes ces années rejaillit, inattendue, et plus cruelle que jamais. Comment, durant les 10 minutes de torture que Matthew a fait subir à Hannah, cette dernière n’a-t-elle pas plongé dans la folie… ?Si le lecteur en sait une de plus que le diable, et qu’Hannah en l’occurrence, Yates nous met à l’abri de toute conclusion hâtive. D’autant plus que son intrigue mêle avec aisance des émotions particulièrement violentes, avec un terrible secret — inavouable. Bien entendu.Ce qui rend Yates plus sympathique encore, c’est cette forme de proximité avec Graham Joyce – bien que comparaison ne soit pas raison. Probablement qu’entre anglophones, on peut partager un certain goût de l’écriture au ton usé, comme fatigué de trop de choses — le surnaturel de Joyce en moins. Et un plaisir non dissimulé pour ce qui est passablement tordu.Entre empathie et mépris, on est embarqué dans une virevolte : le trio de victime, bourreau et témoin a bien plus à apprendre de lui-même. Et leurs implications sont bien menées. On accroche. Quand bien même la pente est ardue.Christopher Yates, trad. Pierre Szczeciner — 37 fois — Cherche Midi — 9782749160771 – 22 €