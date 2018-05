37 recettes pour cuisiner les dessins animés de votre enfance

Thibaud Villanova est un garçon heureux, selon toute vraisemblance. Amauteur de pop culture – spécifiquement de dessins animés – et de cuisine, il a produit un livre au croisement de ces deux mondes. GastronoGeek, ce sont 37 recettes des plus fulgurantes, inspirées par des plats très sériephiles.



Le club sandwich de Scooby Doo...



Ah, les années 80 et les dessins animés de nos enfances – pardonnez l’émotion m’étreint, les moins de 25 ans auront peut-être même du mal à comprendre de quoi l’on parle. Au menu des recettes de Thibaud Villanova, on retrouve Albator, Les Mystérieuses Cités d’Or, Nicky Larson, Code Lyoko, Les Simpson, South Park, Barbapapa, Scoubidou.

N’en jetez plus, si ? Alors, ajoutons des choses bien plus contemporaines comme Bob l’Éponge, Rick et Morty, les Pokémon, etc.

« Oublier les dessins animés dans lesquels j’ai baigné durant toute mon enfance serait omettre une grande partie de ce qui fait de moi le geek que je suis aujourd’hui. C’est la raison pour laquelle j’ai décidé de dédier un ouvrage entier à ces dessins animés, les plus anciens, ceux avec lesquels j’ai grandi, ceux qui me font vibrer encore aujourd’hui et ceux que j’ai découverts à l’âge adulte », explique l’auteur dans sa préface.

Or, l’intéressé chef cuisinier n’en est pas à son coup d’essai : le principe du GastronoGeek est une affaire qui tourne, avec des variantes autour des séries TV. Il avait également produit le Codex culinaire découlant d’Assassin’s Creed. Il a signé une dizaine de livres autour de la cuisine et/ou de la culture geek, et manifestement n’est pas disposé à s’arrêter.

Les recettes sont par ailleurs agrémentées d’objets d’époque, qui mettent un peu plus dans le bain de la culture et de l’univers où elles sont produites.

Deux vidéos sont proposées pour découvrir le Rôti de Sôma, inspiré du manga Food Wars, écrit par Yuto Tsukuda et dessiné par Shun Saeki.

Ou encore les Nuggets Sauce Szechua, tirés de Rick et Morty, dessin animé créé par Ryan Ridley et Dan Guterman.

Thibaud Villanova Nicolas Lobbestaël (Photographe), Soizic Chomel de Varagnes (Styliste), Bérengère Demoncy (Illustrateur) – Gastronogeek spécial dessins animés – Hachette pratique – 9782016275641 – 14,95 €