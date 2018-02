6 livres pour les amoureux des chats, félins et autres matous

Ce sont les maîtres d’internet, encore que les loutres tendent à leur challenger la place... les chats, insupportables créatures à quatre pattes montées sur un dédain qui n’a d’égal que leur mépris pour tout ce qui n’est pas eux. Mais comment résister quand l’une de ces boules de poils se love contre vous, et, soudainement, se met à ronronner ?





ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Preuve que les matous apportent la paix intérieure à chacun, même le Dalaï-Lama s’est doté d’un félin. Dans un précédent ouvrage, David Michie avait brossé le portrait du Chat du Dalaï-Lama. Il revient cette fois-ci sur L’Art de ronronner, ou comment trouver cette absolue sérénité qui se loge quelque part au fond de soi.

De nouvelles leçons de sagesse par le prisme félin attendent les lecteurs. Si la quête du bonheur est une recherche de tous instants pour toute créature vivante, alors la relation qui unit l’homme au chat – et le Saint Homme plus encore, a probablement beaucoup à nous apprendre.

Certes, les nourritures spirituelles seront essentielles au bien-être de l’âme et de l’esprit, mais celles terrestres n’en sont pas moins primordiales. Pour cette raison, et à l’attention de toutes les Cat Ladies du monde, Cassandra Bouclé signe un livre de recettes... Biscuits pour animaux, destinés aux chiens, chats, rongeurs, lapins, etc.

Alors, nous confessons n’avoir pas eu le temps – ni le nombre d’animaux cobayes nécessaires – pour essayer la vingtaine de recettes que contient le livre. Cependant, toutes sont 100 % bio et équilibrées. De quoi s’amuser, et faire plaisir plus que de raison à votre animal...

Une fois l’estomac rempli, on passera à quelques études avec ce magnifique ouvrage bilingue, Mes chats écrivent des haïkus. Ce bref poème japonais, où la concision le dispute à la création de tableaux fulgurants, se marie parfaitement avec les chats, subtils et méthodiques.

Chacun des poèmes est accompagné d’une illustration, et tous mettent en scène un félin, pour autant de portraits délicats. Magnifique.

Qui dit chat dit aussi humour : on ne cesse de les contempler, dans les positions les plus incertaines et les attitudes les plus improbables. Dorothée de Monfreid leur rend justice avec Tendance Chat. Cet album, où nos compagnons deviennent par la magie de l’anthropomorphisme si humain, fonctionne par cases, comme un dessin de presse.

C’est simple, efficace, immédiatement compréhensible et bien souvent, très très drôle.

Restons alors dans un monde fictif avec Au secours de Richelieu, et effectuons un plongeon dans l’histoire de France avec Pascal Prévot et Louis Thomas. Nous sommes en 1626, au mois de mai, alors que la conspiration de Chalais grondre. Le cardinal de Richelieu est menacé, malgré la position du roi Louis XIII.

Au milieu de ces humains, Fellimare, espion le plus vigilant et efficace au service de Sa Majesté enquête et tente d’empêcher l’assassinat du cardinal. Sauf que... Fellimare est un chat. Et que cela ne facilite pas toujours la vie.

Pour un dernier jet, revenons dans un monde plus contemporain, avec le roman d’Olivier Bellamy. Journaliste musical, il signe un livre qui parle de disparition. Un être cher. Un chat.

Margot, chatte qui partageait sa vie, est tombée malade. Et la douleur de la maladie qui frappe un être avec lequel on vit, qui a partagé des moments d’une existence... voilà qui ramène à l’enfance, et aux souffrances de la séparation. Poignant et juste, Requiem pour un chat qui touchera tous ceux qui ont eu, ou voulu avoir un animal de compagnie...









David Michie – Le chat du Dalaï Lama et l'art de ronronner – Leduc.s éditions – 9782897529246 – 17,00 €

Cassandra Bouclé – Biscuits pour animaux – éditions Alter Real – 9782378120115 – 16,00 €

Minami Shinbô – Mes chats écrivent des haïkus – 9782809713060 – 12,00€

Dorothée de Monfreid – Tendance chat – 9782330072551 – 9,90 €

Pascal Prévot9782809661033 – 6,99 €

Olivier Bellamy – Requiem pour un chat – Grasset – 9782246813767 – 19.00 €