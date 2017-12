9 livres de cuisine que Gordon Ramsay vous conseillerait s'il était libraire

Il reste quelques jours avant Noël, la gourmandise n'empêche pas de lire du bon, du beau et du croquang. En partenariat avec le site 7deTable.com, voici quelques ouvrages à offrir les yeux fermés. Tous ont été testés, tous ont été aimés. Maintenant, on n'oublie pas de se laver les mains avant de tourner les pages... Bonnes lectures et bon appetit !









Ode à la truffe



C’est Brillat-Savarin qui là fit monter sur les plus hautes marches du podium de la gastronomie française. La truffe, la belle Melano Sporum, n’a cessé et ne cesse de faire tourner les têtes des gourmets. Symbole de grande cuisine, la truffe et ses mystères devient le sujet principal de ce beau livre signé Serge Desazars de Montgailhard. Lui-même trufficultures en Touraine, ce Ode à la Truffe est un beau cadeau à faire à un véritable amateur d’or noir. Peu de beaux livres existent sur le sujet, celui-ci fera certainement date.

À la table des Lumières



Avec comme titre « Dans les cuisines de l’Histoire », la série en bande dessinée propose un voyage dans le temps extrêmement ludique et fait découvrir d’amusante manière l’Histoire de la cuisine française. Après la table des Chevaliers et celle du Roi-Soleil, ce troisième tome se tourne vers les Lumières où l’on rencontre les premiers pas de la pomme de terre ainsi que l’arrivée des premiers restaurants. Bien moins exigeant que les imposants volumes sur le sujet, la série est pour tous les gourmets curieux, des enfants aux adultes...

Femmes d’ici, cuisines d’ailleurs



Elles viennent des quatre coins du monde et se sont retrouvées en France. S’il existe une chose qui relie ces 15 femmes directement à leur pays d’origine, c’est bien leur cuisine. Avec le talent qu’on lui connaît, Alexis Jenni (Prix Goncourt 2011) est parti à leur rencontre et livre un bel ouvrage à mi-chemin entre portrait, interview et recettes de cuisine. C’est aussi un beau livre sur la transmission de ces cuisines populaires du monde entier, qui ne cessent de voyager et qui permettent de savoir d’où l’on vient. Un très bel ouvrage collectif qui réunit auteur, photographe et illustrateur. Il faut l’offrir à un voyageur ou à une curieuse du monde qui l’entoure.

Un couteau, une poêle : bon appétit !



Parce que la cuisine de tous les jours peut être aussi bien compliquée que très simple, ce livre est fait pour ceux qui cuisinent peu par manque d’idées, par manque de temps, par manque de geste. Ici, rien n’est très compliqué. Couper, mettre dans un poêle et attendre quelques minutes que cela cuise. Facile et bien plus intéressant que certains livres simplissimes. Spécialiste de la cuisine savoureuse et simple, le chef Stéphane Reynaud offre à ses lecteurs un beau livre qui donne envie à n’importe qui de se mettre rapidement aux fourneaux.

On va déguster... la France



Qui ne connaît pas le journaliste Gastronomique François-Régis Gaudry ? Journaliste à l’Express, animateur de l’excellente émission sur France Inter On va déguster et voix de l’émission Très Très Bon sur Paris Première. Après un énorme premier tome, le journalistes fait paraître un deuxième opus, toujours en coéditions Marabout / France Inter, un deuxième énorme livre qui s’appelle tout simplement On va déguster la France. Portrait de chefs, trucs et astuces, plat traditionnel, terroirs des viandes, des fromages, des spécialités et tout un tas d’anecdotes sur ce qui fait notre patrimoine culinaire. S’il n’y a qu’un seul gros livre à offrir, c’est celui-là !

Comme un Chef



Une ancienne publicité pour des pneus disait « Sans maîtrise, la puissance n’est rien » ici aussi, ce gros pavé est une mine d’informations pour apprendre les gestes de grands chefs. À la fin de la lecture de celui-ci, on sait théoriquement tout faire. Conseils de cuisine occidentale, mais également japonaise, indienne, mexicaine, chinoise, et bien d’autres, plusieurs chefs de différents coins du monde donnent leur tour de mains en étape par étape. 3,5 kg de théorie à mettre en pratique à offrir à celui ou celle qui espère entrer un jour en cuisine professionnelle ou à un excellent cuisinier amateur pour s’améliorer, encore plus.

Traité de Miamologie



Prenez un « réseau de communautés d'achat direct aux producteurs locaux », mélangez-le à 180°, l’une des revues culinaires les plus intelligentes du moment et vous obtenez un magnifique Traité de Miamologie consacrée aux légumes. Sur deux pages, un légume. Et même mieux, un légume rangé par saison. Et même encore mieux, un légume de saison et toutes les différentes façons de le travailler. Ici, à l’instar de ce que pourrait faire un Pierre Gagnaire, le légume n’a pas le second rôle. Il n’est pas un accompagnant. Il est la star centrale du plat. Pas totalement végétarien, le Traité de Miamologie va donner envie de manger des légumes à tout le monde, et surtout à la bonne période de l’année. À offrir à un viandard pour qu'il découvre d'autres trésors...

Frenchie



Récemment lauréat du Prix des Champagnes Collet, Frenchie, le livre de Greg Marchand navigue entre sa terre natale, Paris et ses deux terres d’adoptions Londres et New York. Contrairement aux idées reçues, il a énormément appris sur place et n’est pas revenu en apôtre de l’agneau sauce à la menthe ou en junkie de la malbouffe. Greg Marchand raconte ainsi son parcours et livre ses meilleurs recettes gastronomiques, mais également, un peu plus street-food. Un chef à l’aise dans tous les styles, en bref… À offrir à ceux qui doutent de l’influence de la gastronomie anglo-saxonne.

Dans mon potager - Automne