A Gabineau-les-bobines, l'on y danse, l'on y danse...

Françoise Objois

Côté langage, les phrases s’enchaînent en rang serré, sans virgule, juste des points. Le tout donne envie d’être débité allegrissimo à 200 à l ’heure au cas où le temps manquerait pour tout dire. Et dire quoi d’ailleurs ?Que cela fait des lustres que Gégène n’a pas vu son copain, ce drôle de gus de Gabineau. Pennequin nous embarque dans une ronde endiablée avec une myriade de personnages tous plus improbables les uns que les autres. Il y a Lulu, Nono, Quatrevingt- livres, La Grosse, La Djiboutienne, Charlie, Tante Marthe, Momo, Avec-plaisir, La Tigresse, La Tchitchette…On n’en finirait pas de faire résonner tous ces noms qui tournent bien en bouche, et pour cause, Charles Pennequin est un poète des sons, un performeur fils de la poésie sonore. Alors, un conseil, lisez ce livre à voix haute.Ça pourrait presque ressembler à un film pas trop noir qui raconterait la vie de familles tuyaux de poêle. Des ouvriers dans le Nord, des pieds-noirs devenus maoïstes, des gendarmes intellectuels ou pas, des immigrés algériens… et tout ce petit monde croque la vie comme il peut.Les lieux sont comme les hommes, ils sont changeants, alors le Nord (Pennequin n’oublie pas qu’il est né à Cambrai) mais aussi Malakoff, Le Mans, Pessac ou Melun.On y parle de la guerre d’Algérie, de la 4L de Lulu, de la deudeuche de la Peau-de-vache, de l’éducation des uns et des autres et aussi de celle de Charlie qui, quand il déclare à son conseiller d’orientation qu’il aime la poésie, se voit orienté vers le métier d’agent comptable. Et puis comme le dit Tata Fifine, « la vie c’est pas fastoche ».La bande son des années 70/80 se déroule au fil des pages et suffit à planter le décor d’une époque. Tous ceux qui ont plus de 20 ans, comme dit la chanson, vibreront à l’unisson de l’auteur à l’évocation de François Béranger, des Quilapayun, de Radio Caroline, de Léo Ferré, Malicorne, Angelo Branduardi ou Pierre Perret dont il est dit, page 41, qu’il est « le plus grand des poètes du XXe siècle ».Charles Pennequin – Gabineau-les-bobines – POL – 9782818046319 – 18 €