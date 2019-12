À l’assaut du comptoir, la révolution du Grand Soir

Jean-Marie Duhamel

Tout commence par la rencontre entre le susnommé journaliste et une belle et gironde brune qu’il surnomme rapidement L’Orangée de Mars (référence au peintre Soulages).Dans ce petit monde rabelaisien et anar, où les piliers de bars, qui ont des lettres et des références, savent autant s’indigner des horreurs contemporaines que lorgner sur les séductions de l’univers, naît bientôt, dans les excitations de discours mêlés à de solides effluves d’alcools en tous genres, un rêve communautaire.Influences croisées de phalanstère proudhonien et de rêveries enfumées post soixante-huitardes : une vaste et ancienne maison-ferme, nichée au coeur d’un pays improbable, non loin de chez nous, quelque part dans l’Aisne, assure le narrateur, contrée qui ne serait pas sans rappeler le royaume de Picrochole dans Gargantua.Ici, les villages s’appellent Pontronles-Échauguettes, Bougettesles-Combes, Troussin-au-Bois, les ruisseaux ont pour noms Sylve, Teigneuse, l’étang Molotov […], le coq agressif est baptisé Adolph, le lapin Churchill, on boit du jus de pissenlit, on mange de l’auroch à la broche.Menée tambour battant comme un assaut de barricade, la dernière partie de l’ouvrage déroule une révolution sociale où le régime du président « Raphaël Tacron » est renversé par une population de « pantalons verts » convaincus de préparer le Grand soir.Un peu moins de 400 pages pour une histoire joyeusement foutraque, libertaire et hilarante, tendre et poétique, qui se lisent avec un infini plaisir.Philippe Lacoche - Mise au vert - Le Rocher - 9782268102368 - 19 €