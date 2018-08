À l'époque du Général de Gaulle, une famille, une télévision...

[ROMAN FRANCOPHONE] - On ne connaît pas son prénom. « Il », le narrateur, jeune adolescent de treize ans, observe sa famille, amoureux fou de sa mère et attentif à sa toute jeune sœur qui n’arrive pas à marcher. Il comprend d’ailleurs que les adultes autour de lui « n’avancent » pas droit non plus.









Pourquoi le récit familial est-il si complexe et mystérieux ? L’origine des parents, « là-bas », se devine petit à petit : des juifs du Proche-Orient ayant dû s’exiler treize ans auparavant. Oui, « il » est né en France, mais le déracinement, accompagné de souvenirs douloureux et de secrets, jalonne son quotidien.



Nous sommes le 27 novembre 1967, chacun attend devant le petit écran la conférence de presse du général de Gaulle, quelque temps après la guerre des Six Jours, mais les mots qui seront prononcés vont paradoxalement réveiller l’inquiétude et la menace d’un nouvel exil.



La relation Orient-Occident est bien sûr au cœur de ce très beau roman. Le père, fier, mais brisé, cherche appui dans son nouveau pays. La mère emplit sa vie de ses rêves et de son ancienne passion pour le cinéma hollywoodien des années 1940. Elle porte des robes copiées sur celles de Rita Hayworth ou Lana Turner, robes scintillantes pour cacher le gris des blessures.



Nathalie Azoulai dit avoir voulu raconter « la lourde injonction donnée aux fils et filles, ceux de la deuxième génération, de s’insérer, d’échapper à l’histoire ».



Avec ce récit, où l’anonymat et l’éparpillement des petits indices approchent l’universel, nous sommes spectateurs d’une myriade de tableaux de l’intime, émouvants et souriants, ouverts vers l’ailleurs ! « Il » apprendra assez tard l’origine de son prénom, dont il a eu si souvent honte.



Aujourd’hui, « il » veut un avenir solide, droit debout, enraciné, à l’image de son modèle, son confident : le hêtre du parc voisin. « Il sourit, à en oublier les pays et les drapeaux, éperdument, à se demander même pourquoi on leur accorde autant d’importance. »



Danielle Beauguion,

Vent de Soleil (Auray)