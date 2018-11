A la poursuite du bikini de diamants, western loufoque et débridé

ROMAN ETRANGER - Paru en 1957 sous le titre Fantasia chez les ploucs, puis adapté au cinéma en 1971, ce roman de Charles Williams est enfin de retour chez votre libraire préféré. Grâce aux éditions Gallmeister, c’est l’occasion de redé- couvrir, de toute urgence, ce classique devenu culte dans une nouvelle traduction qui rend toute sa sève à ce récit complètement dingue.







Sagamore Noonan est un roi de l’entourloupe. Détesté par tout le monde et particulièrement par le shérif, il est fortement soupçonné de distiller de l’alcool clandestinement et se joue des autorités locales dans tout le comté. Un été, il accueille son frère, bookmaker spécialiste de paris truqués, ainsi que son neveu Billy, sept ans. Billy, c’est celui qui nous raconte l’histoire : pour lui va alors démarrer une aventure inoubliable.



Arrive la célèbre et somptueuse Choo-Choo Caroline, strip-teaseuse, recherchée dans tout le pays. Elle vient se réfugier dans la ferme de Sagamore, petit coin perdu, avec la ferme intention de se faire oublier. Mais pourchassée par des gangsters et désormais voisine de frères opportunistes à souhait, elle ne pourra passer inaperçue très longtemps. Un jour qu’elle se baigne avec le jeune Billy, des coups de feu retentissent et mademoiselle Caroline s’enfuit, uniquement vêtue de son bikini de diamants.



Ni une ni deux, l’oncle Sagamore saisit l’occasion de lancer des recherches hors normes afin de la secourir. Une récompense sera offerte à qui retrouvera la malheureuse en fuite, seule et presque nue. Il n’en faut pas plus pour que des centaines d’hommes s’élancent, de jour comme de nuit, sur les traces de la belle Choo-Choo Caroline.



Le Bikini de diamants est un roman à suspense savoureux et comique. Le jeune narrateur, Billy, avec sa vision d’enfant, est le témoin d’événements plutôt exceptionnels, d’une inventivité folle. Avec un langage familier, ponctué de jargon, Charles Williams peint le portrait de personnages comme de vrais génies de la manipulation et de l’arnaque, pour une lecture jubilatoire.





Charles Williams, trad. anglais (US) Laura Derajinski - Le bikini de diamants - Gallmeister, collection Totem - 9782351785911 - 9 €





Fanny Bonnel,

Gwalarn (Lannion)