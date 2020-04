À mains nues, dévoiler le désir des femmes

Editeur : La Contre Allee

Genre : littérature

Total pages : 144

Traducteur :

ISBN : 9782376650553



À mains nues

de Amandine Dhée

Dans À mains nues, Amandine Dhée explore la question du désir à la lumière du parcours d’une femme et de ses expériences sexuelles et affectives. Comment devenir soi-même dans une société où les discours tout faits et les modèles prêts à penser foisonnent ? La narratrice revisite toute sa vie, de l’enfance à l’âge adulte et se projette à l'âge de la vieillesse.La réflexion féministe apparaît à chacun de ces âges de la vie.

