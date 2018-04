Aimer, ou ne pas aimer... Une femme dans la tourmente

On finira par donner raison à cette chanteuse qui clamait et déclamait combien les histoires d’amour finissent mal. Le « en général » avec lequel elle ponctuait son refrain sera même gommé sans peine. Valse hésitation, d’Angela Huth, c’est une série d’histoires d’amour. Et d’amants.







Est-ce la date de publication et l’ambiance nécessaire surannée — délicieusement, de fait ! – qui joue ? Ou bien l’évidence qui s’impose, tant rien n’a changé dans les jeux amoureux, depuis bien longtemps ? Paru en 1970, Nowhere Girl raconte la vie de Clare, et des hommes qui ont peuplé son existence.

Toute l’étrangeté du sentiment amoureux, et de son épuisement, est ici interrogé : peut-on rester malheureuse et s’en contenter ? Probablement Clare a-t-elle manqué d’intuition avec son premier mari, nettement plus âgé qu’elle, qui se montrait véritablement trop fade : Richard avait bien des qualités, certes, mais qui flirtaient avec l’ennui.

Il avait cette fâcheuse habitude de dénigrer la jeunesse de Clare, ses aspirations, et ses rêves. Au point d’instaurer une relation des plus tristes. Puis, il y eut cette fausse couche, qui brisa tout espoir de complicité. Et cœur qui soupire n’a pas ce qu’il désire…

Quant au second, Jonathan, eh bien, non, ce n’était pas le bon non plus, de toute évidence : trop artiste, dans l’âme tout du moins. De quoi s’inquiéter un peu, et pour Claire, l’occasion d’entamer une profonde introspection sur la place des hommes dans sa vie. Elle impose un silence de 6 mois, pour faire le point…

Journaliste et romancière britannique, Angela Huth a toujours donné à ses personnages une occasion de jouer le tout pour le tout : les histoires d’amour les incitent à poser sur la table tout ce qu’ils possèdent, et dans un geste superbe, crier : « Tapis », comme au poker. Ensuite, on perd tout ou l’on rafle tout. Et ici encore, elle démontre qu’à près de 50 ans de distance, les mécanismes de ces jeux de l’amour — et du hasard — tournent comme des horloges bien remontées.

Il est même assez fascinant de découvrir ce sens de l’absurde qui égrène le roman, introduisant une légèreté divertissante, balancée par cette analyse minutieuse de l’errance amoureuse. Clare, provoquée, incitée au péché — prendre un amant ! — se trouve plongée dans un univers bousculé, drôle et touchant.

Roman sur le rien, comme le revendiquait Flaubert, il s’agit bel et bien là d’une éducation sentimentale.





Angela Huth, trad. Anouk Neuhoff – Valse hésitation –Quai Voltaire – 9782710383031 – 21 € | Ebook 9782710383048 – 14,99 €