Ainsi parlait l'Europe – Prix Mieux comprendre l'Europe

Marius et Mathis, deux jeunes d’une vingtaine d’années, partent pendant plusieurs mois sur les routes du continent européen. Leur mission : interroger l’identité européenne. Marius et Mathis ont su nous entraîner à la rencontre d’une vingtaine de pays ou plutôt de gens dans ces pays, dans leur diversité de points de vue, de métiers, d’âge, de sexe, d’histoire personnelle ou de couleur politique. Une étonnante mosaïque de vies et de lieux !En outre, ils pointent au fil de leur travail un véritable problème de notre société actuelle : celui de la mauvaise connaissance, si ce n’est de l’ignorance, face à l’Histoire de nos voisins, et parfois même de notre propre Histoire.Au-delà d’un livre sur l’identité européenne, il s’agit surtout d’un ouvrage sur des femmes et des hommes qui incarnent l’Europe à leur image, par leurs fonctions ou leurs vécus.Le périple des auteurs révèle ses potentialités formatrices, une apologie du voyage dans ses vertus nombreuses comme évasion, mode de vie, rencontres nouvelles, une critique fréquente de dirigeants trop vieux, trop figés, voire corrompus, ou un riche questionnement sur le sens du travail dans nos sociétés actuelles.Mathis Commerce et Marius Girard-Barbot – Ainsi parlait l’Europe - Périple à la rencontre des habitants du vieux Continent – Debate Beyond Borders – 9791034311088 – 13 €