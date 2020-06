Alexandra Koszelyk, "À crier dans les ruines", et revenir aux racines de soi

Samuel Pouvereau, Libraire

Je vous écris d’un pays lointain. D’un pays où les mots se donnent, sans compter, sans transaction, où les histoires sont offertes. Je vous parle d’un pays lointain où l’émotion est maîtresse. Où la vie décrite est certes difficile mais où le combat est permanent. Vivifiant.Ce pays lointain où les enfants se lovent dans les contes et légendes de leurs grands-mères. Une terre où l’exil existe mais où l’oubli n’a pas de sens. Là où, même si les racines sont arrachées, il est possible de se construire. Où le temps parfois, suspend son vol. Là où tout n’est qu’ordre et beauté ; luxe, calme et volupté.Malgré tout. Malgré les maux, la douleur, la perte, la chute. Certains noms y sont chargés de tonnerres lointains mais tout subsiste puisque vivent les mots. Les légendes. Les contes. Les histoires de familles, toutes semblables mais jamais vraiment les mêmes. Je vous parle d’un pays lointain où on se souvient.Un magnifique instant de grâce littéraire !Léna est une jeune adolescente quand survient la catastrophe de Tchernobyl. Condamnée à fuir loin de son pays natal, elle y laisse toute sa vie, son entourage, ses camarades et surtout son amour, sa raison d’être : Ivan.Arrachée à sa terre et perdue au milieu d’un océan de questions sans réponses, elle tentera de trouver un sens à sa nouvelle vie. En France, elle devra tout réapprendre, s’adapter à son nouveau pays avec sa langue et ses coutumes, loin de tout ce qu’elle a pu connaître…Mais son passé et ses sentiments ne cessent de la hanter, si bien qu’un retour à ses racines semble inéluctable.À crier dans les ruines est un roman fort et puissant, où la nostalgie se lie à l’espoir, autant de choses invisibles qui empoisonnent la vie comme elles la magnifient.Alexandra Koszelyk - À crier dans les ruines - Aux forges de Vulcain - 9782373050660 - 19€ActuaLitté est partenaire du Prix Libraires en Seine 2020 - #LibrairesenSeine2020