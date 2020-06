Âme brisée : sonate au soleil levant

[ Premières pages ] Akira Mizubayashi – Âme brisée

Géraldine Delauney, libraire

Librairie Dialogues à Morlaix



, libraire



Akira Mizubayashi - Âme brisée – Gallimard – 9782072840487 – 19 €

Il y a là trois étudiants chinois restés au Japon malgré les prémices de la guerre, et Yu, un japonais professeur d’anglais.Au cours de l’une de leurs répétitions, un groupe de militaires surgit. Yu, que son jeune fils accompagnait, a juste le temps de le dissimuler dans une armoire. Rei va assister à toute la scène : les soldats embarquent le quatuor, accusé de comploter contre la Japon. Le violon de Yu est brisé.L’un des hommes, le lieutenant Kurokami, découvre le garçon caché, le sauve en se taisant, et lui rend même les débris de l’instrument de son père.Rei ne reverra jamais son père et restera marqué à jamais par cet épisode. A Mirecourt, où il a été adopté par un ami français de Yu, il va devenir luthier et vouer sa vie entière à la restauration de l’instrument détruit.Des décennies plus tard, la découverte d’une jeune violoniste virtuose le pousse à retrouver ses racines. Il décide de retourner au Japon pour tenter de recueillir des témoignages sur l’arrestation de son père et ainsi trouver l’apaisement.Un roman lumineux, sensible, délicat, dans lequel la musique est omniprésente et où l’on retrouve les thèmes de prédilection d’Akira Mizubayashi : le déracinement et l’impossible deuil. Magnifique.