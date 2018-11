Amnésique télépathe et adolescent : dans le vertige de Mauve

ROMAN ADO - Une brocante. Il a 15 ans, et Mauve se retrouve amnésique, sans indice sur son histoire et son origine. Stéphane Michaka revient, après Cité 19, avec un nouveau roman, La mémoire des couleurs.

Et Mauve se découvre télépathe, et en est tout d’abord submergé, écrasé par les pensées des autres. Bien vite l’adolescent se demande d’où il provient et s’il est bien humain. À mesure que le puzzle du récit se met en place pour révéler sa propre histoire, et celle de son peuple, il va comprendre sa mission : originaire de Circé, une planète contrôlée par une intelligence artificielle, où l’utilisation de la première personne est prohibée, il doit sauver la Terre d’un désastre imminent.La construction d’une individualité étant un axe central de l’histoire, nous suivrons l’intégration du jeune homme dans un monde qui lui est inconnu et sa quête d’identité. Mauve se définit d’abord par opposition aux autres, comme un étranger, puis il accepte ses similitudes avec les humains. Il va faire l’expérience d’une valse d’émotions, qui sont d’abord celles des autres par le biais de sa télépathie, puis les siennes propres.Suivant les codes des romans d’anticipation, Stéphane Michaka nous fait vivre la prise de conscience du personnage vis-à-vis d’un monde totalitaire, sa révolte et la défense de ses idéaux.Par le biais de son regard tour à tour naïf et d’une saisissante lucidité, c’est une ode à l’humanité avec ses travers, mais surtout sa palette de sentiments qui est dépeinte. Roman d’anticipation assez sombre, La mémoire des couleurs est aussi malgré tout un message d’espoir.Facile à lire pour les plus jeunes, on y retrouve aussi de nombreuses références aux grands textes du genre comme Le Meilleur des mondes d’Aldous Huxley ou encore 1984 de George Orwell.Stéphane Michaka - La mémoire des couleurs - PKJ - 9782266273244 - 17,90 €