Appia : itinéraire perdu de l'Italie secrète

En rouge, tracé de la Voie Appia © Domaine public

Il raconte cette route à travers ses segments dont le caractère historique a souvent disparu. Il écoute les voix du passé et éveille l'imagination des incrédules qu'il rencontre pendant le voyage. D'Orazio à Antonio Cederna (défenseur passionné de l'Appia des spéculations de construction), de Spartacus à Frédéric II, une galerie de personnages mémorables prend forme et des traces de Latins, d'Arabes et de Normands se rencontrent.Au fur et à mesure de son voyage, les femmes vêtues de noir, les murs de pierres sèches, la musicalité de la langue anticipent l'entrée vers l'Orient. Mais pour conquérir les merveilles d'une Italie authentique et secrète, il faut aussi entreprendre un sale boulot - carrefours à contourner, garde-corps, chemins envahis par les roseaux, sur-construction, parfois des montagnes entières vendues aux multinationales de l'eau et du vent - et affronter la vérité d’une voie historique qui parfois n’en est pas vraiment une, surtout pour ceux et celles qui la côtoie au quotidien.Une incitation au voyage, cet ouvrage pourrait être lu en parcourant la Via Appia en faisant office de guide. Ce livre capture très bien l’opposition entre l’Italie du « Grand Tour » et l’Italie rurale du Sud telle que vécue par ses habitants. Une lecture très agréable et poétique.Paolo Rumiz, trad. italien Béatrice Vierne - Appia – Arthaud – 9782081383852 – 22.50 €