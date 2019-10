Appia, tout le chemin pour parler de Rome

Des rencontres admirables avec des hommes et de femmes qui le sont tout autant, des repas pantagruéliques à la gloire de la cuisine italienne, des vins d'exception partagés un peu partout avec des amis d'un jour devenus pour toujours, des paysages magnifiques, des colères folles devant les obstacles anthropiques (clôtures, carrières, privatisations diverses, destructions, …) parsemant un tracé repéré, identifié, piqueté sur carte avant le départ et contrôlé, pendant le trajet, par GPS.Non, ce n'est pas une randonnée banale que Paolo Rumiz a entreprise, sac au dos, à plus de soixante-huit ans, et dont ce livre est le récit.C'est quelque chose d'immense, d'archéologique, d'historique, de mémoriel, de philosophique, de politique, de touristique, d'humaniste, de gastronomique, de journalistique, d'emblématique !!!C'est tout simplement la redécouverte, à pied, de la Via Appia sur tout son tracé depuis « la Dominante » (Rome) jusqu'au port de Brindisi aux portes de la Mare Nostrum : la première des routes essaimant de Rome. Celle descendant vers le sud. Construite par les ingénieurs romains il y a deux millénaires. Un axe de circulation qui a vu passer les légions dans un sens et les vaincus dans l'autre, « et les esclaves crucifiés. Pour la seule révolte de Spartacus, il y en eut six mille ».Car contrairement aux chemins de Compostelle que Paolo Rumiz ne manque pas de railler sur ce point, c'est un chemin qui était conçu pour être fait dans les deux sens. Pas seulement dans un !Et s'il apparaît aujourd'hui malmené en beaucoup d'endroits (depuis peu d'années, d'ailleurs, rapport à son âge vénérable), il y a encore ici et là des traces qui, après ces deux millénaires, sont encore largement présentes pour nous convaincre, s'il en était besoin, de la formidable machine à bâtir qu'était la civilisation romaine (« Rome dont l'architecture et la cruauté n'ont jamais été dépassées »!) : plus de six cent kilomètres de basoli, ces pierres volcaniques d'environ cinquante centimètres par cinquante centimètres. Plus de quatre cent miles romains ponctués de pierres miliaires, souvent escamotées aujourd'hui à des fins personnelles, qui jalonnaient tous les mille pas (des pas de deux enjambées !) la marche des légionnaires.Une véritable expédition menée pour convaincre l'Italie et les Italiens que leur trésor n'est pas le seul Colisée, que leur pays regorge d'autres merveilles au moins aussi importantes, telle la Via Appia et tous les vestiges qui ponctuent son tracé.Trop souvent recouverte par de l'asphalte qui sent fort magouille et corruption – lui, il n'a aucune chance d'être encore là dans deux millénaires et, d'ailleurs, il est déjà la plupart du temps en très mauvais état même si les bâtisseurs d'aujourd'hui, en la recouvrant, rendent justice aux bâtisseurs d'alors quant à la qualité des fondations de l'ouvrage et du choix de son tracé –, la Via Appia est une relique qu'accompagnent de loin en loin d'autres merveilles que des passionnés (souvent bénévoles), archéologues locaux, tentent de faire vivre. Survivre ! Alors que l'État ouvre des chantiers qui ne sont que des coups d'épée dans l'eau, bien vite refermés et interdits au public, mais dont les dépenses ne sont pas perdues pour tout le monde.C'est une litanie, pas après pas, de malversations qui émaillent le récit : gabegies diverses, incurie systématique, détournements généralisés, confiscations privatisées, illégalités récurrentes. Et tout cela dans la plus avérée, connue mais remisée sous le tapis, des impunités.L'Appia, c'est « la plus grande ligne droite » d'Italie (du monde?). Une œuvre monumentale avec des ponts dont les arches persistent encore parfois, des opus reticulatum encore visibles ici ou là. Une obstination du plus court chemin entre deux points, avec partout des antiquités « dont on ne sait plus quoi faire » car quelques monstres nationaux plus ostensibles, tels le Colisée pour ne citer que lui, accaparent trop de ressources.Une route qui, à pied, entend progressivement évoluer la langue, le vocabulaire, les accents, … (n'approche-t-on pas de la Grèce?) témoignage d'une juxtaposition, d'une succession, d'un assemblage insensé de peuples divers venus, époque après époque, de tous les horizons et de toutes les religions. Ces dernières s’accommodant jusqu'à très récemment, de la survivance de rites païens immémoriaux !Un récit magique où toutes les digressions introspectives ou communicatives qu'autorisent la marche et les étapes, sont permises dans une langue ouverte, légère, admirative, sérieuse, outrée, coléreuse parfois, mais passionnée et passionnante.Un regret, la dernière page de ce livre tournée : celui d'être certainement passé, tant l'ouvrage est dense, à côté de tout un tas de références culinaires (!!!), œnologiques (!!!), historico-culturelles (je n'ai pas, et de loin, la culture de Paolo Rumiz), ou géographiques – dommage qu'aucune carte, aucun plan, même général, n'accompagne la description de ce voyage dans le passé, le présent et, espérons-le pour la Via Appia, l'avenir de cette route dont il n'est pas abusif de penser qu'elle est aussi contributrice à notre civilisation.Paolo Rumiz, trad. italien Béatrice Vierne - Appia – Arthaud – 9782081383852 – 22.50 €