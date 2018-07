Apprendre à écrire, ou le roman de l'écriture

Jean-Philippe Arrou-Vignod est reconnu pour ses romans jeunesse et adultes depuis de nombreuses années. Il entreprend ici de partager ce qu’il enseigne dans un atelier d’écriture à la NRF. Il ne s’agit donc pas d’un savoir, mais d’une expérience, ce qui le différencie des cours d’écriture créative.









Plutôt que de prétendre donner une boîte à outils, il décrit humblement ce qu’il est possible de faire pour réunir les qualités premières d’un bon récit : « la cohérence d’un univers, l’efficacité d’une histoire, la justesse d’un style ». Arrou-Vignod fait vivre à son lecteur l’aventure palpitante de la création.



L’auteur affirme s’adresser tantôt à l’adulte qui est en lui, tantôt à l’enfant qu’il n’a jamais cessé d’être : il écrit « en état d’enfance ». Des repères structurent le livre : « comment commencer », « comment créer des personnages qui ne soient pas des porte-manteaux », « comment construire une intrigue », « comment utiliser habilement descriptions et dialogues »...



Le tout dans une langue infiniment séduisante, riche en images et en métaphores. L’auteur réussit un tour de force fabuleux : il rend passionnants les écrits érudits des spécialistes en narratologie. Le schéma actanciel, le schéma narratif et l’emploi des temps en sortent métamorphosés.





L’objectif pour l’écrivain est d’obtenir un récit fluide, sans rien qui fasse écran entre l’intrigue et le lecteur avide de parvenir au bout de l’histoire.



Ce « roman de l’écriture » est un plaisir à lire et à partager.

Colette Broutin



Jean-Philippe Arrou-Vignod – Vous écrivez ? Le roman de l'écriture – Gallimard – 9782072735370 – 18 €