Ariane, l'adolescence de plein fouet

ROMAN FRANCOPHONE - Comme il y a des teenage movies, voici un teenage book : celui-ci se passe à Nivelles, en Belgique, il est glauque, sa vérité y est glaçante, on le lit avec avidité et beaucoup d’effroi. Myriam Leroy embarque sans ambages son passager, ne lui laissant le temps que d’attacher sa ceinture, le faisant entrer de plein fouet dans l’adolescence de sa narratrice, Ariane.

Après l’exposé cinglant fait sur sa famille, son milieu, « un gros bourg moche, d’une laideur tout à fait anticinématographique », on découvre comment elle a été aimantée par Ariane, une beauté indienne adoptée par une famille bourgeoise du Brabant wallon et « lévitant plusieurs kilomètres au-dessus [des] contours informes » des autres adolescents de ce « collège chic (...), une école de blonds ». Et de suivre la trajectoire de cette amitié dont la toxicité ne fait que s’accroître ; on est cruel quand on a dix-sept ans.



L’écriture est fluide, sans fioritures, on s’y abreuve d’une traite. Au mitan de l’histoire est d’ailleurs posée la question de l’écriture d’un tel récit : « Thérapie classique par l’écriture. On est loin de la littérature. » Quatre pages de métaroman qui, plus encore qu’éclaircir le débat, l’embrouillent largement et nous introduisent dans un labyrinthe où nos repères fondent comme neige au soleil, le fil d’Ariane ne faisant que nous perdre plus. Ce passage est puissant, car autant nous goûtions déjà la pertinence et la justesse du propos, que ce soit sur les classes sociales, l’adolescence, la famille, l’amitié, sur cette période de la fin des années 1990, autant après, nous plongeons corps et âme dans une histoire dont on ne sait si elle a existé ou non et nous laisse interdits.

Amitié adolescente, roman générationnel, cartographie de la classe moyenne qui bande mou, tout ça peut sembler rebattu, mais il y a ce style qui lui est propre, très efficace, concis, cette justesse, ce sens de la formule et de l’observation qui annoncent qu’une écrivaine est née. Bravo, Myriam Leroy !





Adrien Duchesne,

Point Virgule (Namur)



Myriam Leroy - Ariane - Don Quichotte - 9782359496758 - 16 €