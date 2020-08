Aroa Moreno Duran, De l’autre côté, la vie volée : une histoire méconnue

Aroa Moreno Duran, trad. espagnol Isabelle Cugnon – De l'autre coté, la vie volée – Editions Lattès – 9782709665513 – 19,90 €

L’histoire suit la vie de Katia, fille d’émigrés espagnole en RDA. Ses parents ont fui l’Espagne franquiste, son père étant un militant communiste. Elle passe son enfance à Berlin-Est, dans l’ombre de la construction du Mur. Jeune femme, elle rencontre un jeune allemand de l’Ouest et décide de partir avec lui, laissant ses parents et sa vie derrière elle. Adulte et mère de famille, elle ne se sent pas « chez elle » dans une RFA inconnue. Après la chute du Mur, elle retrouve sa famille mais sa défection à l’Ouest a laissé des traces.Ce roman est un bel exemple de la façon dont la vie de n’importe qui peut s’entremêler avec l’Histoire. Le spectre de la guerre d’Espagne et la Seconde Guerre mondiale dessine son destin malgré la volonté et le libre arbitre de l’héroïne Katia, qui devient malgré elle « une enfant de la guerre ». L’Histoire européenne est un miroir dans la vie des protagonistes du roman. Ses parents ont du mal à s’intégrer en RDA (sa mère refuse de parler allemand, son père le parle mal), comme Katia aura du mal à vivre et à s’intégrer en RFA.Le livre se lit rapidement, chaque chapitre est une étape dans la vie de Katia avec des sauts temporels importants. Nous aurions parfois aimé que l’auteur aille plus loin dans la psychologie des personnages pour mieux comprendre certains de leurs choix. En revanche, le roman a le mérite de rappeler une histoire peu connue : l’accueil de communistes espagnols dans le bloc soviétique.Ce roman est une belle fresque sur l’impact des guerres sur le destin des citoyens européens mais également sur l’enjeu de la migration et de l’intégration. Grâce à ce livre, le lecteur comprend mieux l’histoire de l’Europe via des anecdotes que l’on connait tous (construction du Mur, surveillance de la population en RDA, l'Ostalgie etc.) Sa lecture est très accessible, y compris pour un public jeune, même si pour en saisir toutes les subtilités, il faut une bonne connaissance de l’Histoire.