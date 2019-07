Asylum : la mort, peut-être, la folie, certainement, mais la vie...

Quelque part, dans une époque victorienne en fin de règne, où se retrouve l’ambiance écrasante d’un film d’horreur, les rats parlent. Pas très étonnant, quand on sait qu’Emilie Autumn, au nom très évocateur, est musicienne, et que la folie est l’un des thèmes récurrents dans ses morceaux. En télescopant deux univers, nous entrons dans une narration sombre et oppressante, à la rencontre de deux mondes.Attention : le roman est épistolaire. Mais sous la forme de notes médicales, en alternance avec des lettres véritables. Et si l’affaire est bien tournée, le genre peut être déroutant — bien qu’en adéquation avec une certaine littérature victorienne, justement. Au cœur du récit, une expérience autobiographique, du propre séjour d’Emilie Autumn dans un hôpital psychiatrique. Et en parallèle, celle d’une Emily, fictive, qui se retrouve enfermée dans un asile britannique, des plus effrayants. Un asile pour femmes, bien entendu.Cette confrontation des deux, qui flirte constamment avec les défaillances d’une société qui rejettent l’étrange étrangeté, selon l’expression consacrée, aboutit à un singulier tableau. Celui de ces personnes les plus vulnérables, prisonnières d’une institution qui, sous couvert de soins, donne le sentiment de creuser dans la folie de chacune des patientes.Évidemment, c’est le thème mythologique — et plus encore — de la rencontre entre une jeune fille et la Mort, qui articule ce roman. Depuis Perséphone et Hadès, le trope d’une beauté vivante ravie par les puissances souterraines a donné lieu à de multiples œuvres. Cette collusion, ou collision, entre Eros et Thanatos parle immédiatement, entre abandon et séduction — plus encore en introduisant une tentative de suicide. Ou de l’automutilation, l’avortement, les violences, le harcèlement sexuel ou le viol…Soumise à un étrange traitement — ou l’absence de traitement en réalité ? – une jeune fille, Emilie, va recevoir ces lettres d’une alter ego, Emily, venue d’un autre âge.Si le rapporteur de prédation que subissent les femmes est devenu un sujet, Asylum montre que par-delà les 150 ans qui séparent ces deux filles, la cruauté n’a finalement qu’évolué. La perspective d’une pareille conversation, où passé et présent se rejoignent, est en soi quelque chose de fascinant et de subversif. Et qui marquera.Le pouvoir médical, réfugié derrière les antispyschotiques qu’on prescrit hâtivement pour soigner un trouble bipolaire, est interrogé sans concessions. Emilie proteste : elle n’est pas folle, mais son geste, sa tentative de suicide ne s’expliquerait pas autrement. Dans un environnement dédié aux soins, comment pourrait-on voir sa situation empirer ?L’une des réponses est peut-être dans l’album, The Asylum for Wayward Victorian Girls : Behind the Musical. Ce qui est assuré, c’est que le livre en apporter d’autres, sombres et dérangeantes…Emilie Autumn, trad. Arthur Desinge – Asylum – Hugo Roman – 9782755640823 – 21 €