Au berceau des souvenirs, l'épopée de Violette Hurlevent

Avec Violette Hurlevent et le Jardin Sauvage, aux Éditions Sarbacane, Paul Martin imagine une histoire somptueuse, finement illustrée à la plume par Jean-Baptiste Bourgois. Une aventure à la Narnia des plus entraînantes...









Violette Hurlevent, 9 ans, emménage dans la maison de son grand-père avec sa mère et son petit frère, Ivan, pour fuir l’ombre d’un père menaçant... Afin d’éviter les disputes et les cris, la petite fille part en exploration du jardin — le Jardin Sauvage - escortée de son fidèle compagnon, un golden retriever prénommé Pavel.



Là-bas, la fillette rencontre des loups, des petits bonshommes, des créatures de pierre, et toute une foule d’animaux parlants. Le Jardin s’éveille à sa venue. Violette en serait la nouvelle protectrice. Mais contre quoi doit-elle défendre le Jardin ? Comment récupérer les sept reliques dont tous les habitants ne cessent de parler ? Autant de mystères dont Violette est bien déterminée à percer les secrets...









Entre Tobie Lolness et Coraline, l’imaginaire foisonnant de Paul Martin rend hommage aux maîtres du fantastique et de la littérature jeunesse. Son écriture ciselée rappelle l’élégance de Jean-Claude Mourlevat. L’auteur façonne un décor enchanteur dans lequel évoluent des personnages à la fois sensibles, drôles et téméraires dont le lecteur tombe immédiatement sous le charme.



Celui-ci se laisse embarquer volontiers dans une aventure aussi dynamique qu’onirique, et ne souhaite plus quitter ce Nouveau Monde tant il lui semble agréable et familier.



Jean-Baptiste Bourgois donne vie à cet univers de la plus belle façon qui soit, mêlant habilement précision et délicatesse. Ses illustrations, intégralement réalisées à la plume, restituent toute la poésie de ce Jardin Sauvage. Son trait épuré évoque l’enfance avec tant de candeur que cet ouvrage comptera à coup sûr parmi les plus précieux d’une bibliothèque d’enfant. L’alchimie texte – images est entière, et la magie du récit n’en est que plus forte.









Violette Hurlevent et le Jardin Sauvage est le berceau des souvenirs, des peurs primitives, de l’Aventure avec un grand « A », celui de l’amitié et du courage. Plus qu’un voyage, c’est avant tout une quête de soi, une histoire d’enfant qui grandit, met un pied timide dans le monde des adultes, parfois malgré lui…



Ce premier ouvrage hors collection des Éditions Sarbacane est aussi un objet-livre sublime, semblable à un grimoire avec sa couverture matelassée et son titre doré. Une pierre subtilement taillée pour une épopée hors-norme qui ensorcelle l’esprit et fait naître le rêve.



Paul Martin ; Jean-Baptiste Bourgois – Violette Hurlevent et le jardin sauvage – Sarbacane – 9782377312245 – 19,90 €