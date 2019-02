Au creux du vallon, le détective des rêves lutte contre un sommeil sans fin

Aude Biren

Le duo doit dénouer les raisons d’un sommeil sans fin qui frappe certains clients d’un établissement de soins. Arjuna, Christophe et sa petite amie vont se trouver confrontés à un vaste complot mêlant vengeance et cupidité.Inutile d’avoir lu Le Dernier Songe de Lord Scriven pour aborder ce récit. L’auteur parvient en quelques chapitres à résumer la situation originale de ce détective qui résoud ses enquêtes en rêvant. Il replonge également son lecteur dans l’atmosphère si particulière de l’Angleterre du début du XXe siècle.Éric Senabre glisse avec délectation des touches d’humour et de légèreté dans une structure classique de polar. Toujours aussi habile à promener son lecteur entre mystères, surnaturel et rationnel, il distille quelques touches de contexte historique, mais aussi de psychologie en montrant la nature humaine aux prises avec le mensonge et la soif de pouvoir.Rythme de l’aventure, peinture des personnages, tout concourt à une lecture divertissante. Le fond de l’énigme engage le lecteur, s’il le souhaite, à découvrir une situation historique plus sombre.Eric Senabre - Le vallon du sommeil sans fin - Didier Jeunesse - 9782278085682 - 15,90 €