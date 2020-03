Au-delà de l'horizon, des nouvelles du labyrinthe

Adeline Poivre





Franck Thilliez – Au-delà de l’horizon et autres nouvelles – Pocket – 9782266306447 – 7,95 €



Pour le plus grand plaisir des inconditionnels, l’auteur et les éditions Pocket ont fait le choix de les réunir. La science-fiction y côtoie le polar, la dystopie, les réflexions sociétales et le lecteur se trouve ainsi plongé dans des univers très variés : celui d’un exobiologiste de la NASA dans Au-delà de l’horizon, d’un artiste criminel dans Double je, d’un flic alcoolique et amnésique dans Un dernier tour.On constate à plusieurs reprises l’habileté de l’auteur qui se livre à des contraintes stylistiques dans Sopor, qui ne sont pas sans rappeler celles d’un certain Georges Perec, à des jeux d’esprit et à des retournements de situation dignes des films de David Fincher dans Hostiles ou encore Lasthénie.En effet, ces nouvelles toutes très visuelles, nous laissent imaginer sans peine leur adaptation télévisuelle ou cinématographique, soulignant le talent de scénariste de l’auteur. Les ambiances, les personnages aussi bien construits les uns que les autres (pas toujours évident pour des formats si courts !) nous tiennent en haleine. On arpente avec le plus vif intérêt les mystères créés par Franck Thilliez, on tente de lever le voile, mais bien souvent la solution nous échappe et on se demande : « Quel est le vrai du faux ? »On en redemande et on se plaît à se perdre dans ces labyrinthes narratifs. Le lecteur assidu, comme le néophyte, pourront découvrir l’étendue de l’art de l’auteur avec ce recueil qui se dévore !