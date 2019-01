Au jardin des fugitifs, la culpabilité à fleur de peau

Tout commence, parfois, avec la mort d’un animal, victime des hommes. La culpabilité devient plus simple à canaliser, à extérioriser. En recevant un courrier de Royce, l’Américain qui l’avait jadis prise sous son aile, Vita a le souffle coupé. Ce dernier ne souhaite que renouer le contact.Mais en regard de son histoire à elle, de leur passé, cette demande pourrait tout aussi bien être rejetée. Sauf que Royce est malade, et en train de mourir. Dix-sept années après leur dernier échange, cet email jailli des profondeurs du réseau va déclencher une suite de confessions mutuelles, où transparaissent la honte, les fantômes et les non-dits.C’est pourtant Vita qui, explicitement, lui avait imposé le silence, en exigeant qu’il cesse tout contact avec elle.Vita avait passé ses années universitaires à Boston : elle, élevée par des militants politiques, avait voyagé d’Afrique du Sud – où elle est née – vers l’Australie – où elle s’expatria à plusieurs reprises.C’est qu’au-delà de leurs histoires sombres, le partage de leurs sombres secrets, on découvre la perte d’un être cher – une mort soudaine, une disparition. Et l’encombrant héritage d’un temps ancien, qui finit par écraser, par le poids des souvenirs. Entre ce que l’on a admis et ce qui reste à accepter, la fragilité de chacun s’exprime.Et le lecteur de naviguer dans une douloureuse torpeur : celle des expériences dont on ne se délivre qu’au prix d’instrospections qui peuvent ne pas finir.La langue de Ceridwen Dovey aboutit à une oeuvre saisissante, dont l’élégance des images est parfaitement mesurée. De cette improbable relation, entre deux êtres aux parcours si distincts, n’aboutira pas à un confrotable final. Entre racisme et culpabilité, les rouages de la psychè humaine se trouvent mis à rude épreuve.Et la romancière australienne fait preuve d’un talent évident.Ceridwen Dovey, trad. Josée Kamoun (anglais - Australie) – Au jardin des fugitifs – Héloïse d’Ormesson – 9782350874685 – 22 €