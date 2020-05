Au jour naissant, tous les possibles

Nathalie Rost

Alors que demain à l’aube les démolisseurs viendront abattre la vieille maison du phare, Perle et Logan se retrouvent une dernière fois sur les ruines de leur enfance. Pièces vides, persiennes déglinguées, fenêtres brisées, plancher jonché de vieilleries, ils s’interrogent sur ce qui peut encore être sauvé.« T’aimerais traverser les quarantièmes rugissants jusqu’aux tropiques, [aborder] les rives de l’Afrique, [avec] l’odeur des épices, le sel sur tes lèvres, et sentir par tous les pores de ta peau que tu fais partie du monde ? » L’imaginaire fécond et poétique de Perle invite au voyage, à naviguer sur la mer Rouge, entre l’Afrique et l’Arabie… Mais Logan se trouble et se dérobe… Quel secret peut-il bien cacher ? Et maintenant que la vieille maison du phare s’est écroulée, au jour naissant, que reste-t-il de cette amitié… ?Les rêves de voyages et d’aventures de Perle se heurtent et s’entrechoquent avec d’autres récits de vie, effleurant les thèmes dramatiques de l’exil, de l’immigration clandestine et de la perte. C’est aussi un hommage à la mémoire du poète dramaturge Fesshaye Yohannes, vétéran de la guerre d’indépendance et figure de la vie politique en Érythrée, « mort en détention dans les geôles de son propre pays ». Mais au jour naissant, lorsque la lumière se fraye à nouveau un chemin, tout est à nouveau possible…Homme de théâtre, comédien et auteur isarien, Laurent Contamin a publié une quarantaine de pièces de théâtre, dont une partie consacrée au jeune public. Durant l’été 2018, l’auteur rejoint la Villa Marguerite Yourcenar, à Saint-Jans-Cappel dans le Nord. Nul doute que cette résidence aura permis de nourrir son écriture, inspirée par la Côte d’Opale si proche, et des souvenirs d’enfance de l’écrivaine et académicienne qui jadis vécu au Mont Noir.Laurent Contamin – Au jour naissant - l’école des loisirs – 9782211304245 – 7€