Au pied de mon arbre, notre sélection d'albums jeunesse

Les beaux jours qui s’annoncent, le soleil, les feuilles d’un vert tendre… le printemps est aussi en librairie! Sélection d’albums pour enfoncer ses orteils dans le jardin, découvrir la forêt et les animaux, et lever la tête vers les cimes des arbres.





Regarde ! - Corinne Dreyfuss

Ouvre les yeux ! Approche-toi ! Plus près! À pieds joints dans l’herbe, tu peux gratter la terre, chasser les oiseaux qui veulent picorer les graines, respirer le parfum des fleurs, dévorer les mûres avant que les fourmis ne te les chipent… Un album tout carton aux couleurs franches, empli d’une énergie espiègle et au dessin joyeux.

À partir de 2 ans







Alphabet des plantes et des animaux - Emilie Vast

L’Abeille Aime l’Ancolie, le Zygoptère Zigzague entre les Zinnias, pendant que l’Ibis est intrigué par les Iris et que le Renard se Réfugie derrière les Ronces. Chacun des tableaux, alliant graphie désuète et stylisée et dessins très précis, met en scène animal, plante et action. Une pépite saugrenue et ludique qu’on se réjouit de lire à haute voix!

À partir de 2 ans





Un arbre merveilleux - Delphine Grenier

Derrière le tronc , dans les branches, des racines à la cime et au fil des saisons, se cache une vie bruissante et secrète; le chat vient s’y frotter, l’écureuil y dissimuler ses réserves, les loirs hiberner, les oiseaux y nicher. La délicatesse du dessin de Delphine Grenier vient en écho à la tendresse silencieuse qui se dégage de cet album.

A partir de 3 ans





Les trésors de la forêt - Dinara Mirtalipova

Dans la collection « Mon beau livre à gratter » les trésors de la forêt recèlent bien des surprises, les bois du cerf jouent avec les oiseaux, les papillons zigzaguent entre les corolles, la grenouille joue avec les libellules, le hibou observe le papillon de nuit… Eclatant et somptueux, parfait pour développer le sens esthétique des petits, et la dextérité des menottes.

À partir de 5 ans



Mon arbre - Gerda Muller

Au milieu de la clairière vit un très vieux chêne . A toute heure, par tous les temps et au fil des saisons, Benjamin Caroline et Robin vont découvrir lors de leurs vacances le mystère et la beauté foisonnante de la forêt. Mi-album mi-documentaire, le trait et le style inimitable de Gerda Muller (mais si, vous la connaissez, l’auteure de Marlaguette et de Boucle d’Or chez Pere Castor…) prennent les petits lecteurs par la main pour leur faire découvrir l’arbre tutélaire, les saisons, les plantes, les animaux, pour aimer et respecter la nature.

À partir de 6 ans







Rosalie et le langage des plantes - Fanny Ducassé

Dans son appartement, au dernier étage d’un immeuble plus haut qu’un pin parasol, Rosalie souffle sur son thé au jasmin, partage sa solitude avec Mirabelle, son chat narcissique, et Croquesel le mulot pendant que les tartines font des acrobaties depuis le grille-pain. Mais malgré tous ses efforts, Rosalie ne comprend pas le langage ; ni celui des humains, ni celui des plantes, elle n’a pas la main verte ! Un jour, à la faveur d’un vide-grenier, elle découvre un mystérieux ouvrage ; y trouvera-t-elle la clé pour décoder le langage des fleurs?



Poétique, le dessin et le vocabulaire ciselés, au fil des pages qui s’emplissent peu à peu de fleurs et de plantes, font de cet album une fable à l’univers féérique, extrêmement délicat et poétique, d’une subtile mélancolie.

À partir de 6 ans





Corinne Dreyfuss - Regarde ! - Seuil Jeunesse - 9791023510386 - 12,50 €

Emilie Vast - Alphabet des plantes et des animaux - Editions MeMo - 9782352893608 - 13 €

Dinara Mirtalipova, trad. E. Gros - Les trésors de la forêt - Editions Casterman - 9782203161986 - 12,95 €

Delphine Grenier - Un arbre merveilleux - Didier Jeunesse - 9782278089703 - 13,50 €

Gerda Muller - Mon arbre - l'école des loisirs - 9782211233132 - 12,50 €

Fanny Ducassé - Rosalie et le langage des plantes -Editions Thierry Magnier - 9791035200756 - 16 €