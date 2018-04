Au pôle Nord ou au pôle Sud ? Les animaux du froid

Cet album scientifique illustré destiné à des enfants dès 6 ans contient une mine d’informations sur les différences notables entre les deux pôles et leurs parents lecteurs pourront également s’en emparer et cesser ensuite de confondre l’océan arctique du continent antarctique.



Rigoureux et clair, le texte de Marie Lescroart a la particularité d’être précis sans ennuyer, utilise un vocabulaire nuancé qu’une écriture visuelle et agréablement rythmée agrémente en continu, parfaitement adaptée aux illustrations expressives et très belles de Capucine Mazille.









D’un format à l’italienne, l’ouvrage livre des paysages grandioses, rend compte de l’immensité des territoires présentés, invite à la découverte et à l’évasion, saisit la lumière si spécifique au nord, rasante et changeante, presque magique.



Par son contenu éducatif, il réveille la curiosité, fait doucement émerger une prise de conscience. Du réchauffement climatique aux enjeux géopolitiques, les deux pôles connaissent de graves bouleversements et sont aujourd’hui dangereusement menacés. Alerter dès l’enfance sur ces sujets contribuera peut-être à changer les prévisions ; aussi, offrez sans hésiter ce livre à la jeunesse, il forme les citoyens responsables de demain.



Si le pôle Nord et le pôle Sud sont constitués de glace, le premier abrite plus de faune que l’autre et a permis, malgré sa rigueur climatique, à des peuples de s’adapter à des conditions de vie extrêmes. Le documentaire, focalisé sur les animaux permet de découvrir la grande variété d’oiseaux migrateurs présents en Arctique et comment les espèces animales, du loup au lièvre, en passant par le caribou, le renard, le morse ou l’ours polaire s’adaptent pour passer l’hiver.



Avec une incursion dans les eaux glacées, le jeune lecteur découvre également une vie sous-marine nombreuse, du krill jusqu’aux baleines, orques et phoques, sans oublier l’emblème du continent blanc, le manchot empereur ou encore, moins connu sur cette terre mais cependant le plus nombreux à y vivre, le Belgica antarctica, sorte de moucheron sans ailes qui se développe dans le lichen, en été, lorsque le sol s’est libéré de la glace.



Des couleurs chamarrées, chaudes, malgré le froid, d’une lumière inhabituelle, habitent chaque page et offrent à l’album une intensité quasi féérique, dépassant largement la tonalité scientifique d’origine. Et c’est tant mieux !



Marie Lescroart et Capucine Mazille - Au pôle Nord ou au pôle Sud ? Les animaux du froid - Les éditions du Ricochet - 9782352632146 - 13,50 euros.