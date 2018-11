Au royaume de l'hôtellerie de luxe, un borgne enquête

POLAR – Mc Cash, nerfs à fleur de peau, émotions et mal-être taillés à la serpe, a décidé de raccrocher quelques jours pour apprendre à connaître sa fille, Alice, et, par la même occasion, son nouveau rôle de père d’une adolescente.





De retour en Bretagne avec l’idée de profiter des paysages avec elle, l’ex-enquêteur borgne apprend le décès accidentel de Marc Kerouan, la seule personne aussi déglinguée que lui à avoir fait o ce d’ami et navigateur chevronné.



Les circonstances obscures de sa disparition en pleine mer font remonter en lui les souvenirs d’une époque festive et insouciante avec son ami, et surtout la passion torride qu’il a vécue avec la belle-sœur de Marco, Angélique, disparue elle aussi.



Tout en essayant de préserver la sécurité de sa fille, Mc Cash s’embarque malgré lui dans une enquête qui le mènera des docks poussiéreux de Brest à une petite île grecque toute de bleu et de blanc. L’objet de sa recherche : un mystérieux cargo qui aurait percuté le voilier de Marco et Angélique au large d’Alicante. Avec sa gouaille grinçante, sous couvert du bon vieux temps, il se rapproche de la femme de Marco et de la riche famille Kerouan.



Mais Mc Cash se heurte aux légendaires querelles familiales. N’ayant rien à perdre, il fouille, il remue, qui e à déranger sans aucun scrupule. Son enquête l’oriente rapidement vers un entrepreneur fortuné qui a conçu un complexe hôtelier de luxe dans une partie inhabitée de l’île grecque, accessible uniquement par la mer et qui ne reçoit aucun client. Il y découvre pourtant des traces du passage de Marco et Angélique, entre autres...



Plus Mc Cash avance, plus les questions se multiplient : pourquoi Marco s’est-il embarqué dans ce voyage avec Angélique ? Qui étaient les jeunes filles sur le bateau avec eux ? Et où sont-elles maintenant ? En n, va-t-il revoir son seul véritable amour ?



Autant de questions auxquelles Mc Cash va devoir répondre avant de revenir en Bretagne profiter de sa nouvelle paternité ! Pour savourer le calme, il faut d’abord affronter la tempête. Celle de Mc Cash est flambée au vitriol !

Céline Vignon,



Mots & Images (Guingamp)







Caryl Férey – Plus jamais seul – Série noire / Gallimard – 9782072757914 – 19 €