Au service de la Faucheuse, le meurtre est-il oeuvre de justice?

Oihana Olazcuaga-Garibal

Le rôle d'Elizabeth est donc désormais de traquer – et de tuer – ceux qui repoussent la venue de leur dernière heure. Une véritable activité d’espion qui ne va pas tarder à la mener, avec son équipe londonienne, sur les traces d’un complot au sein du Parlement.Ce premier tome associe fantasy urbaine, roman historique et récit d’espionnage dans un univers victorien très convaincant. Le mélange entre les mythes antiques et les pouvoirs de super-héros des personnages crée une ambiance originale, qui revisite aussi bien la mythologie que l’histoire contemporaine.Si le début du récit peut sembler un peu long (initiation du personnage et mise en place du décor obligent), les péripéties s’enchaînent finalement à bon train. L’intrigue se conclut tout en s’ouvrant vers une suite, d’ores et déjà prévue pour mars 2019.Si le style n’est pas très exigeant, le récit rythmé et entraînant plaira aussi bien aux adolescents qu’à des préadolescents forts lecteurs.Julien Hervieux - Au Service de Sa Majesté la Mort, T.1, L'ordre des revenants – Castelmore - 9782362312687 - 14,90 €(à paraître 20 mars : T.2, De vieux ennemis - 9782362314995 - 14,90 €)