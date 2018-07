Au temps des miracles, le voyage de l'enfant de la guerre

ROMAN JEUNESSE - Le temps des miracles est le parcours initiatique sans bornes et sans règles de Koumaïl-Blaise. Le premier voyage qui apprend cruellement la vie. Mais quand un adulte protège et veille de l'intérieur du cœur de l'enfant, quand l'imagination commune comble les vides, les petits miracles sèment leurs graines et l'on avance encore.





C'est une réalité ardue et authentique que nous raconte le petit Koumaïl. C'est son histoire de garçon du Caucase, fuyant la guerre, réfugié de pays en pays, le froid, la faim au rendez-vous. Mais lui, ce qu'il raconte, ce ne sont pas ses douleurs et son drame. Puisque ce n'est pas un drame qu'il vit alors. Plus tard, il en aura le sentiment, mais là, avec sa bien-aimée Gloria, il reste un enfant, il rit, il joue, il trime oui, mais il se fait des amis et il tombe amoureux. C'est comme son aventure, son histoire qui pourrait être une autre, mais qui est bien celle-ci.



Koumaïl est un enfant comme un autre. L'auteure n'en fait pas un martyr. Il raconte son histoire avec sobriété et tendresse. On le suit dans ses aventures plus aventureuses que malheureuses, même si objectivement c'est une enfance plus malheureuse qu'aventureuse, à avoir « l'habitude d'être un fantôme. Un simple courant d'air. » (p.191), Mais « objectivement » ne veut pas dire grand-chose. Objectivement pour qui ? Pourquoi ? Ce sont les yeux d'enfant qui parlent. Ils disent leur vérité.

Attention, n'allons pas croire à un joli monde tout rose où l'enfant est innocent et naïf. Voilà une lubie d'adulte dans laquelle l'auteure ne se complaît pas. Le titre pourrait nous le faire croire ? Mais dès les premières pages, l'on s'aperçoit qu'il ne s'agit pas de cela, mais de rendre les hasards miraculeux et non désastreux, de voir ce que l'on découvre et vit de hasard en hasard, de rencontre en rencontre. Et c'est bien le beau personnage de Gloria, l'adulte qui se souvient des yeux d'enfant, qui évoque sans mentir « les aléas de l'existence » et les donne à voir sous leur jour de petits miracles.

Parce qu'il ne faudrait surtout pas attraper le désespoir...

Cette adulte-là est une sauveuse d'enfant, une adulte véritable, capable de ne pas mentir, de cacher ce qui doit l'être pour survivre, d'admettre le cacher et de dire les yeux dans les yeux ce que l'enfant questionne. Gloria est un modèle de responsabilité éthique. Vous me direz que c'est un roman jeunesse et que peut-être mon interprétation dépasse ses prétentions ? Eh bien détrompez-vous ! Si chaque adulte pouvait être aussi généreux que cette femme-là, le monde serait un paradis pour les enfants. Rien que pour ce personnage de Gloria, lisez ce livre et jusqu'au bout.

Les amis, les collègues réfugiés, sont parfois comme des personnages de théâtre, un peu burlesques, fantastiques aussi. Ils prennent chacun une place dans l'univers de Koumaïl. L'enfant les aime, les construit à sa manière et il les imagine.

Car l'imagination reste la clef de la survie. Et Gloria n'en fait pas mystère. Elle l'annonce au tout petit garçon : « Quand on ne sait pas, on imagine Monsieur Blaise. C'est mieux que rien, OK ? » (p.136)



Anne-Laure Bondoux s'engage sur un sujet qui sensibilise les jeunes lecteurs à ces enfances réfugiées, par monts et par vaux, qui ne sont pas si rares et surtout inimaginables quand on ne les a ni vécues, ni vues, ni lues. Il y a aussi l'importance de l'histoire, de l'épopée familiale et des racines, de toutes les questions sur ces dernières.

Mais ne suffit-il pas d'être comme Koumaïl, le « petit miracle » d'un autre être, pour savoir d'où l'on vient ?





