Auteur cherche protagonistes, survie non garantie

Un écrivain embauche, par mail, un homme et une femme pour qu’ils soient les héros de son livre, au risque, pour eux, de mourir à la fin de l’ouvrage dont le scénario n’est encore qu’une ébauche. Leurs seules obligations ? Avoir la trentaine, vivre à Montréal et avoir une raison de se rendre aux Chutes de Niagara ! Joshua Lecœur d’un côté, Chafia d’Amour de l’autre, parfaits inconnus l’un pour l’autre, chacun pour des raisons qui lui sont propres, acceptent d’entrer dans ce jeu et dans ce roman en devenir, Le Voile !







Le Voile, c’est une sorte de manteau qui s’est enroulé autour du monde quand les voix enregistrées ont été trop nombreuses et que les âmes qui les avaient produites se sont mises à l’attendre à l’orée du monde, anxieuses de cette séparation. Les pensées audibles dans la tête de chacun, c’est l’âme de la voix. Enregistrer la voix, c’est séparer le corps de l’âme. Alors les âmes des voix enregistrées attendent leurs corps respectifs à la lisière de l’atmosphère formant ainsi un voile. Un voile qui va finir, en s’épaississant, en s’opacifiant, par étouffer le monde et la vie.

Et comme pour tous les impacts de l’Humanité sur son Monde, celui-ci fait débat entre ceux qui invitent au silence pour empêcher le voile de grossir et ceux qui sont convaincus que la science va trouver le remède , la parade, à ce nouveau défi lancé à tous ses scientifiques et à tous ses ingénieurs.

Dans cette antichambre de la fin du monde, Joshua et Chafia vont entreprendre leur voyage vers Niagara.

J’ai trouvé l’idée qui sous-tend ce roman de Guillaume Lecasble particulièrement originale et audacieuse. Imaginer une nouvelle agression des activités humaines sur notre environnement collectif relève d’ailleurs de la prouesse quand on considère combien nous avons déjà réussi à enchaîner les actes désastreux dont nous ne sommes ni capables ni assez raisonnables pour en mesurer et accepter la portée. Ni pour en tirer les conclusions qui s’imposent. Alors cette idée de l’âme des voix comme nouvelle pollution/agression de la Terre, c’est assez génial.

Imaginer par ailleurs, un dialogue entre un auteur et les héros de son roman rentre parallèlement dans la catégorie des procédés narratifs originaux même si déjà débroussaillés. Les acteurs s’abandonnent et abandonnent leur volonté à celle de l’auteur, lui laissant toute autorité pour gérer leur avenir et acceptent l’incertitude d’un scénario à inventer.

Et c’est pourtant là que le roman m’a déçu.

Fort d’une pareille entrée en matière, je me voyais déjà flirtant avec les meilleurs titres de la science-fiction, de l’anticipation politico-écolo-humaniste mêlée d’innovation narrative entre l’auteur et ses héros !

Mon souci est que tout cela fait trop vite pschitt et qu’on se retrouve dans un roman bien trop classique où l’idée du voile s’essouffle, où la communication auteur/acteur disparaît après la prise de contact et d’acceptation du projet et où l’histoire finit par se limiter à une sorte de road story parsemée de flashes back qui tissent des relations compliquées entre les deux protagonistes majeurs.

Bref, je trouve que Guillaume Lecasble avait en main les sujets de trois romans et qu’en voulant tous les rassembler et les utiliser dans un seul, il a un peu gâché la marchandise. Et c’est vraiment dommage, car, partant sur les chapeaux de roues, il m’avait vraiment donné une envie folle qu’il n’a pas réussi à me faire transformer en lecture réussie.





Guillaume Lecasble - Le Voile - Tohubohu - 9782376220398 - 17,00 €