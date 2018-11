Aveugle justice devant la misère

ROMAN FRANÇAIS – Un titre laconique pour un récit d’une intensité déroutante, qui met en exergue la rigidité du système judiciaire et pénitentiaire français face aux vies qu’il écrase dans son fonctionnement quotidien. Ce pirate, c’est Fahran Abchir Mouhamoud, qui participa en 2011 à l’abordage d’un navire de plaisance français. Capturés par la marine espagnole, les sept Somaliens sont jugés à Paris.









Commise d’office, Élise Arfi a la charge de sa défense. Pendant plusieurs années, elle assiste à la descente aux enfers de son protégé, dont elle tire un récit poignant.



Fahran ne sait pas où situer la France, c’est pourtant là-bas qu’il est jugé. La France, à l’inverse, lui dénie son identité – c’est sous le nom de X SD (se déclarant) – qu’il est connu administrativement – et certifie de sa majorité sur la base d’examens d’âge osseux (pratique aujourd’hui contestée). Emprisonné en attendant son procès, ne parlant pas la langue et ne disposant d’aucun soutien local, l’adolescent voit son état de santé se dégrader rapidement. Élise Arfi et son interprète, Monsieur K., se démènent pour attirer l’attention de l’administration pénitentiaire en sa faveur.



Las, Fahran subit le froid et la faim, la promiscuité dans un environnement violent, reçoit des coups au cours de son séjour dans diverses prisons et hôpitaux psychiatriques. Une ablation du poumon, réalisée pendant qu’il était inconscient, le fait basculer dans la paranoïa et il tente de se suicider à plusieurs reprises.



Sans s’attaquer frontalement au système carcéral français, l’avocate peint le tableau de sa violence ordinaire, évoque le dédain que peuvent recevoir ceux qui le subissent. À l’heure où le Genepi lutte pour continuer d’accéder aux prisons, ce témoignage prend tout son sens.



Mais il est pourtant coupable, dira-t-on. La justice peine pourtant à le prouver. Le procès constitue l’acmé du récit : partie civile et accusés se font face, la première tentant de faire son deuil par l’établissement des faits tandis que les seconds mettent l’accent sur la situation humanitaire dramatique de la Somalie, à même d’expliquer l’acte des pirates.



Prolétaires du crime, les Somaliens écopent de peines très lourdes : entre 20 et, pour Fahran, six années d’emprisonnement. Élise Arfi, en quelques phrases aiguisées, résume la triste réalité de ce procès : des hommes blancs, riches et éduqués, qui condamnent à l’aune de leurs propres lois des habitants du Tiers Monde, pour garantir leur propre liberté d’aller naviguer où bon leur semble. L’ouvrage de Geoffroy de Lagasnerie, Juger, tout juste réédité, apportera un contrepoint théorique appréciable quant à l’importance pour la légitimité de l’État de cette capacité à juger les individus.



Dans ce court récit, les années qu’Élise Arfi passe au chevet de son client sont fiévreusement condensées, au rythme d’un film en huis clos. Outre la souffrance de l’adolescent, l’autrice dévoile sa propre rancœur face à l’administration pénitentiaire, l’emprise qu’exerce cette affaire sur sa vie personnelle et la violence des sentiments contrastés qu’elle a pu éprouver envers Fahran. Écrire cette histoire était, pour elle comme pour lui, la condition de son dépassement.



On en finira par se demander si le texte ne parle pas autant de la défenseuse que du pirate. Ses doutes, l’angoisse de la plaidoirie, son abnégation sont autant d’éléments qui alimentent le topos de l’avocat qui, face à l’immobilisme et aux pesanteurs d’un appareil indifférent, voire hostile, mène la bataille de la justice et de l’humanité.

Elise Arfi – Pirate n°7 – Anne Carrière – 9782843379253 – 15 €