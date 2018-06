Avez-vous une main douce et verte ?

Au dernier étage d’un immeuble, en plein cœur de la ville, habite Rosalie. Son foyer se compose de Mirabelle, un chat coquet, et de Croque sel, un mulot gourmand. Elle a également une affection toute particulière pour les plantes, mais ne parvient hélas pas à les maintenir en vie. La jeune femme désespère de découvrir un jour les secrets de Dame Nature.









Un matin, alors que son grille-pain vient de rendre l’âme, Rosalie s’aventure au vide-grenier organisé au pied de sa maison. Une aubaine pour y déceler toutes sortes de trésors, dont une râpe à gruyère et un grand chapeau pour ses deux petits protégés. C’est en furetant entre les étalages qu’elle aperçoit alors une étrange relique ressemblant à un livre.

Ni une ni deux, Rosalie s’empare de l’ouvrage pour tenter de décrypter ce nouveau langage. À l’intérieur, elle y trouve des fleurs séchées. Peut-être cet alphabet détient-il la clé des mystères qu’elle convoite tant ? Ce n’est que le début d’un étonnant voyage dans la nature pour la rêveuse et jolie Rosalie...

Fanny Ducassé (Louve, Thierry Magnier, 2014) façonne avec Rosalie et le langage des plantes (Thierry Magnier, mars 2018) un décor aussi onirique qu’enivrant. Son écriture — riche en reliefs et en textures — habille à la perfection ses dessins d’une précision religieuse. Elle ramène la forêt entière jusqu’au lecteur afin qu’il puisse en savourer les odeurs et les bruits.

Entre douceur et lyrisme, l’auteure réussit à créer une unité totale entre texte et illustrations ; les mots et les images sont sculptés dans leur quintessence la plus intime. Elle en extirpe toute la splendeur, jouant sur les sonorités et les couleurs. Le lecteur se laisse entraîner dans cette balade somptueusement loufoque, et n’en rate pas une seule miette.

Cet album célèbre l’intrigante beauté et fragilité de la flore, mais aussi la rêverie et la curiosité. La soif de comprendre son environnement, ses zones d’ombres qui, une fois dévoilées, peuvent se révéler être de véritables merveilles. Rosalie et le langage des plantes est une fable magique, que l’on relit inlassablement, et qui assurément met du baume au cœur.

Fanny Ducassé – Rosalie et le langage des plantes – Thierry Magnier – 9791035200756 – 16 €