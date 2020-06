Bérengère Cournut, "De pierre et d'os" : de racines, de mythes et de glaces

Zana, Libraire

Librairie Les Cyclades, Saint-Cloud , Libraire

En partenariat avec

Un soir, Uqsuralik se retrouve subitement séparée des siens lorsque la banquise se brise, l’éloignant de l’igloo familial. Restée seule dans cette immensité glacée avec ses chiens et quelques objets que son père parvient à lui lancer in extremis, elle organise courageusement sa survie.C’est le point de départ pour elle – et donc pour le lecteur – d’une errance, tout ensemble ésotérique, spirituelle et sensorielle où se mêlent animisme, chamanisme, traditions ancestrales. Au coeur de ce blanc infini, pour survivre dans ces conditions hostiles, Uqsuralik va devoir trouver d’autres humains et se diriger à l’instinct, tous ses sens à l’affût. Captivé, on la suit dans son voyage onirique et vertigineux au sein de la banquise grandiose, des animaux polaires, des esprits de la glace, du blizzard opaque.Elle écoute, chasse, pêche, dépèce, coud, tanne, construit ; et nous, lecteurs, écoutons, chassons, pêchons, dépeçons, cousons, tannons, et construisons avec elle. Son périple lui apprendra l’amour, la maternité, le deuil.La sublime écriture de Bérangère Cournut parvient à installer une ambiance fantastique qui mêle rêves, voyages de l’âme, cérémonies rituelles, superstitions. L’eau, la glace, le vent, le froid, la nuit, le ciel, les étoiles sont tout autant de personnages de ce roman. Ponctué de chants, ce récit initiatique est à la fois un conte, une légende, un roman d’apprentissage et d’aventure.Saupoudré de magie polaire, cette épopée onirique émerveille autant qu’elle fascine.Bérangère Cournut - De pierre et d'os - Le Tripode - 9782370552129 - 19 €