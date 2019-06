Bernique à deux pattes, revoilà les Passiflore !

< >

Souvenez-vous : une irrésistible tribu de lapins, tendres, effrontés, maladroits, qui à partir de 1987 ont été publiés par les éditions Milan (plus de 800 000 albums vendus, tout de même... ) ; au scénario Geneviève Huriet, ancienne bibliothécaire qui se lança dans l’écriture pour ses petits-enfants, et, à l’illustration, l’incomparable Loïc Jouannigot. On se souvient aussi de l’adaptation en BD qu'il en fit chez Dargaud, avec pour deux d'entre eux la collaboration de Michel Plessix.Les éditions Daniel Maghen ont eu la formidable idée de rééditer les aventures de la famille de lapin la plus irrésistible de l’ouest : deux histoires illustrées de nouvelles aquarelles de l’illustrateur suivent une histoire inédite, dont le texte a été confié à Béatrice Marthouret.Car la famille Passiflore, regardez-bien, c’est la nôtre : les enfants jouent dehors, se chamaillent comme des bambins, trébuchent et patatras, nous voilà bien embêtés, le cerf-volant s’est envolé ! Alors, l’on part à sa recherche, pour le trouver arrimé à un mât ! Car oui, en plein milieu du jardin totalement interdit, il y a un chantier naval soigneusement caché par l’immense palissade ! Quelle découverte que ce bateau immense !Surgit soudain Blaireau, capitaine du bateau, qui voulant à toute force se débarrasser des lapins intrus, grimpe lui-même en haut du mat récupérer le cerf-volant en vociférant mille malheurs.Seulement, Blaireau tombe, et se blesse. On ne peut ni laisser Blaireau blessé, ni le chantier abandonné !Et si l’on s'y met tous, peut-être même que la bateau pourra naviguer !Qu’à cela ne tienne…Et l’on retrouve la tendresse, l’énergie, la solidarité, la débrouillardise de cette petite troupe qui serre les rangs dès que besoin s’en fait sentir, gère avec bienveillance les énormes tracas de l’enfance, rêve d’aventures, et les vit, quite à ce que le rêve s’adapte à la réalité !Et peu importe que l’océan se révèle mare aux canards, pourvu que l’on reste soudés et que l’on sache attraper joies et rires au vol !Et nous de savourer notre plaisir, devant ces grands tableaux en ligne claire, fourmillant de détails cocasses ou surprenants, aux couleurs éclatantes et baignées de lumière. Bonne nouvelle : A babord, les Passiflore inaugure une collection, puisque l’ensemble des albums déjà parus seront réédités sous ce format, toujours accompagnés d’une histoire inédite.À partir de 5 ans en lecture accompagnée.Béatrice Marthouret / Geneviève Huriet (textes), Loïc Jouannigot (illustration) - A babord les Passiflore ! – Galerie Daniel Maghen – 9782356740717 – 19 €