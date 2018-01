Bibi Scott détective à rollers : la chasse au scoop est lancée

Bibi Scott, 11 ans, vit avec ses parents à l’université de Cambridge où elle s’ennuie. Heureusement pour elle, Jenna Jenkins, étudiante et rédactrice pour un magazine à scandale, disparaît mystérieusement. Il ne lui en faut pas plus pour enfiler ses rollers et mener l’enquête. Mais c’était sans compter ses principaux obstacles : les adultes, persuadés que Bibi a beaucoup trop d’imagination…









C’est justement dans l’imagination que tient toute l’ingéniosité du récit. Les aventures de Bibi Scott débordent de cette fantaisie qui anime les enfants et, plus largement, la littérature jeunesse. Avec son style inimitable, entre l’humour hyperbolique aux accents britanniques et l’élégance incomparable que l’on trouve dans tous ses romans, Clémentine Beauvais ne cesse de surprendre.

Ici, elle vise avec brio un lectorat plus jeune que d’habitude : le rythme est soutenu, les personnages incarnés et l’intrigue surprenante. En adoptant leur point de vue, l’auteure porte sur les enfants un regard sans condescendance, intelligent et juste.

C’est donc au travers du point de vue à la fois acerbe et naïf de Bibi qu’elle scrute la société pour aborder des sujets comme le capitalisme, la récupération de données personnelles et les accords politico-commerciaux douteux. Les illustrations, énergiques et modernes, qui rappellent l’origine anglaise du texte, viennent compléter l’humour et rendre les personnages plus attachants encore.



Tom Lévêque



Chronique à retrouver dans la revue Lecture Jeune

« Jeunes en marge »



Clémentine Beauvais ; Ill. de Zelda Zonk ; trad. Anne Guitton – Bibi Scott détective à rollers ; chasse au scoop – Editions Rageot – 9782700253122 – 12,50 €