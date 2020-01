Bienvenue chez les chefs

MARIE-LAURE FRÉCHET

Sans doute le message n’est-il pas encore passé chez les éditeurs de livres de cuisine qui s’enferrent encore dans le répertoire culinaire régionaliste en mode « Bienvenue chez les Ch’tis » et repassent flamiche, carbonade, tarte au sucre en veux-tu en voilà dans des ouvrages qui fleurent bon le cadeau de fin d’année au cousin du Loir-et-Cher.Sauf que la scène culinaire des Hauts-de-France s’est plus que réveillée ces dix dernières années, mettant en lumière une nouvelle génération de chefs, au diapason de l’évolution de la cuisine en France et sachant parfaitement faire rimer local avec original.L’éditeur marquois Christian Delcambre l’a bien saisi. Après un premier ouvrage en 2012 qui réunissait déjà quatre-vingt-quatre recettes de chefs de notre territoire dans un grand format richement illustré, il renouvelle l’exercice avec vingt-cinq chefs des Hauts-de-France et de Belgique (d’où le titre vague et pas très accrocheur), présentant vingt-cinq entrées, plats et desserts.L’iconographie, une fois encore soignée et positionnant clairement ces plats dans la catégorie (haute) Gastronomie, en impose et seuls les amateurs éclairés se sentiront peut-être le courage de tenter la réalisation de ces recettes tirées au cordeau.Mais l’ouvrage peut aussi très bien vivre, comme beaucoup de livres de cuisine, sa vie de « coffee table book », alléchant son lecteur et lui faisant découvrir ce que l’on appelle aujourd’hui une cuisine de produits (sousentendu locaux).C’est aussi le message que veut faire passer DigestScience, fondation lilloise de recherche sur les maladies digestives et la nutrition associée à l’ouvrage, qui rappelle le plus important finalement : se faire plaisir à table !Christian Delcambre (textes), Thierry Bineau et Sarah Vandrepotte (photos) - Les recettes des chefs de notre région – Editions Pourparler – 9782916655321 – 29,90 €