Bienvenue dans les étoiles : à la découverte de l'univers

#YOUNG ADULT ÉTRANGER – Qui se souvient de Cosmos, la série américaine de vulgarisation scientifique ? Ce programme était diffusé en France, au début des années 1980, sur cette bonne vieille chaîne de télé : Antenne 2.









Sachez que, pour ma part, j’ai comblé mes lacunes grâce au streaming sur Internet : comme moi, vous pourrez ainsi (re)plonger dans les récits captivants d’un drôle de type déambulant en col roulé, veste en velours côtelé et mèche de cheveux au vent.



Ce spécialiste des planètes, c’est Carl Sagan : il représente tout aux yeux d’Alex Petroski, le héros du livre de Jack Cheng. À tel point qu’il a baptisé son chien du même nom que le scientifique. Alex est un enfant seul, candide et rêveur, qui doit faire face à pas mal d’aléas familiaux ; onze ans, mais déjà treize ans en « âge de responsabilité », selon lui.



En chemin pour un congrès de fans d’aérospatiale, il tient le récit de son voyage en solo sur son baladeur... avec la ferme intention d’envoyer ses enregistrements dans l’espace, pour les extraterrestres. Il s’adresse directement à eux, spéculant sur leur apparence, leur habitat, leurs mœurs... Son road trip prend des atours de périple initiatique et ses messages deviennent autant d’interrogations métaphysiques : le sens de la vie, de l’amour, sa place dans l’univers.



L’auteur parvient avec ingéniosité à créer un grand personnage, une voix d’enfant qui sonne juste. Il réussit à rendre Alex plus vrai que nature et à faire résonner en nous une partition oubliée. Une part d’enfance que nous gardons plus ou moins cachée.





C’est à ce titre que See You in the Cosmos est un enchantement pour petits et grands. C’est un texte fort, empli de joie, d’optimisme, de détermination et de magie. Dès la première page, vous aimerez Alex et sa vision de notre gigantesque, magnifique et si complexe monde. La dernière page terminée, vous aurez le sentiment que ce garçon et son histoire vous accompagneront un long, très long moment.



Mandy Pelat,

Les Cordeliers (Romans-sur-Isère)

Jack Cheng, trad. anglais Dominique Kugler – See you in the cosmos – Bayard jeunesse – 9782747062510 – 15,90 €