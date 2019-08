Books by Women : Abby Geni, Isadora Duncan et un festival, Les autrices

Abby Geni — Farallon Islands

Farallon Islands, c’est cet archipel au large de San Francisco sur lequel Miranda, photographe animalière, se rend pour une année de résidence. Au milieu de la faune et flore, elle va surtout devoir réussir à cohabiter avec les biologistes taciturnes et réservé. es qui y vivent pratiquement toute l’année. Roman sur la nature, l’Homme et leurs dangerosités respectives, Farallon Islands nous offre un huis clos à ciel ouvert parmi les éléments.







Un presque-thriller qu’on ne lâche plus, le tout porté par une plume qui nous plonge en immersion parmi les oiseaux, les phoques et le vent incessant. Un premier roman (n’en avez-vous pas assez d’être toutes si fantastiques ?) qui fut mon coup de cœur ces derniers mois, vraiment foncez !



Isadora Duncan — Ma vie



Recommandation par Anaïs, merci !

Isadora Ducan était une danseuse américaine qui révolutionna la pratique de la danse. Elle fut la fondatrice de plusieurs écoles de danse, notamment en Russie où elle y épousa le poète Sergueï Essenine. Le 14 septembre 1927, son écharpe trop longue se prend dans la roue de sa voiture, à Nice. Elle meurt étranglée.







Quelques mois plus tôt la danseuse travaillait sur son livre autobiographique, où elle racontait non seulement son histoire, parfois douloureuse, faites du décès de ses enfants et du suicide de Sergueï, mais aussi ses passions artistiques, morales et intellectuelles. Ce livre, sincère et écrit avec humour permet de mieux connaître cette femme morte tragiquement, révolutionnaire avant l’heure, qui se consacra jusqu’à la fin de ses jours à ce et ceux qui la passionnaient.



Festival de littérature Les Autrices



Le week-end du 14 et 15 septembre se tiendra au Grands Voisins le festival Les autrices ! À l’occasion, les organisatrices m’ont proposé d’animer un club de lecture ! Ce sera dimanche 15 septembre à 11 h, et nous parlerons du roman Été d’Edith Wharton ! Il est disponible en format poche.







Ce sera sur inscription, cliquez ici pour le lien ! L’inscription est payante, cela permet de financer le thé et les petits gâteaux ! C’est un bel évènement qui se prépare et j’ai hâte de discuter de visu avec vous ! Pour l’évènement Facebook et pour découvrir la suite du programme, je vous invite à cliquer sur l’image en dessous !

Abby Geni, trad. Céline Leroy — Farallon Islands – Babel – 9782330120436 – 8,80 €Isadora Duncan, trad. Jean Allary — Ma vie – Folio – 9782070407019 – 8,40 €