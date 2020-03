Books by Women : Akwaeke Emezi, Claire Fauvel et Megan Bannen

Akwaeke Emezi - Eau douce









J’avais très peur d’écrire à propos de ce roman, car Eau douce fait partie de ces ovnis, dont la forme ainsi que les thèmes abordé.e.s sont d’une complexité déroutante.Dans cette histoire, il est question d’une petite fille nigériane, Ada, dont le corps se retrouve investi par des esprits issus de la cosmologie Igbo. Bloqués dans ce réceptacle humain, les esprits cohabitent jusqu’au jour où, adolescente, Ada quitte le pays pour partir étudier aux États-Unis. Là-bas, un événement d’une grande violence réveillera un nouvel esprit. Mais ce dernier est persuasif et dangereux, et pousse Ada à des comportements autodestructeurs.Ce roman choral, inspiré de la vie de l’auteurice (Akwaeke Emezi est une personne non binaire), nous plonge dans les tourments de la schizophrénie et des troubles de l’identité, où le moindre choix, acte ou sentiment, devient l’objet pour le mieux d’un débat, sinon d’une guerre.Le premier roman d’une carrière littéraire prometteuse et d’un nouveau genre. Un VRAI coup de poing qui nous sort de notre zone de confort !Nawel et Alice sont amies et ont la même passion dévorante de la musique. Venues de banlieue, elles essayent de conquérir Paris et la scène rock avec leur duo. Si Alice s’accommode bien de ce changement de vie, Nawel continue de se sentir en décalage avec ce nouvel environnement.Lors d’un festival de « jeunes talents », Nawel rencontre un concurrent, Isak, dont elle va tomber folle amoureuse. Cette passion dévorante va la pousser à se surpasser et à faire des sacrifices...Cette nouvelle fiction de Claire Fauvel est totalement réussie. Nawel est une personne tellement attachante que finir cette BD est un crève-cœur, j’avais envie de lire encore 200 pages de la vie de cette jeune femme qui fait des choix difficiles, pour elle comme pour son entourage. Un beau coup de cœur pour ce one-shot de début d’année !En voilà une belle histoire, pleine d'aventures et de romance. Nous sommes dans la Mongolie du XIIIe siècle, le Kahn Timur, dont l'armée s'est fait écraser, se retrouve réduit à la mendicité avec pour seuls compagnons de route son fils Kahlaf et Jinhua une jeune esclave chinoise.Leur but ? Traverser le vaste empire de Mongolie et se rendre auprès du grand Kahn afin d'obtenir la restitution du trône de Timur. Mais Kahlaf a d'autres projets, car la fille du Grand Kahn a promis d’épouser le prince qui sera capable de répondre à trois énigmes d'une grande complexité.Au court de leur périlleux voyage, le trio d'infortune, que pourtant tout opposait, trouve peu à peu son équilibre, et chacun apprend le langage de l'autre. D'une grande finesse et d'une incroyable poésie, ce roman réunit les meilleurs ingrédients : Histoire, voyage, mystère, péripéties et émotions.L'oiseau et la lame est un de ces romans qui m'a pris au cœur et m'a laissé orpheline une fois achevé. Bientôt un an que je l'ai lu et son souvenir reste intact, preuve irréfutable de l'importance de son empreinte en moi.La majorité des coups de cœurs de cette newsletter sont disponibles à la librairie Arborescence à Massy ! Vous pouvez également retrouver deux fois par mois, cette sélection, directement dans votre boîte email, en vous inscrivant ici . Si vous avez envie de contribuer à Books by Women, n'hésitez pas ! Envoyez un mail à booksbywomen@gmail.com avec un petit texte sur le livre choisi.Akwaeke Emezi, trad. Marguerite Capelle – Eau douce – Gallimard – 9782072836015 – 20,50 €Claire Fauvel – La nuit est mon royaume – Rue de Sèvres – 9782369819271 – 18 €Megan Bannen - L'oiseau et la lame – Albin Michel Jeunesse – 9782226396778 – 18, 50 €