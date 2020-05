Books by Women : Aminder Dhaliwal et Marie Desplechin

Aminder Dhaliwal — Woman Wold

Woman World, c’est cette bande dessinée qui devient un peu ton doudou, celle dans laquelle tu vas te replonger, même si c’est juste pour lire quelques pages, quand tu as besoin de te sentir soutenu.e. Les hommes ont disparu, les catastrophes écologiques s’enchaînent. Sur cette nouvelle Terre, les communautés de femmes se construisent et la vie continue malgré tout.







Elles travaillent, s’occupent des plus jeunes et des plus âgées et tentent tant bien que mal de comprendre comment l’humanité va bien pouvoir survivre. Pleine de références pop culture (les drapeaux Beyoncé m’ont tellement fait rire), d’humour et de philosophie sur notre rapport à l’écologie, Woman World est un joli conte qui vous fera du bien !



Marie Desplechin, Satin Grenadine

Satin Grenadine c’est l’histoire de Lucie, jeune bourgeoise de treize ans aux aspirations plutôt modernes ! Porter des pantalons et les cheveux courts, partir en aventurière aux Amériques, tout cela va bien à l’encontre de ce que l’on attend d’une jeune fille de bonne famille en 1885. Mais il suffit parfois d’une rencontre pour tout changer ! Ni une ni deux, Lucie se retrouve à fréquenter de drôles d’endroits et surtout de drôles de personnes !







Entre une gouvernante qui souhaite en faire une savante, les mystérieuses dames du parc qui s’échangent des livres, et les aristocrates qui s’encanaillent, la jeune fille est propulsée au cœur d’un Paris où fleurissent de nouvelles idées : féminisme, socialisme et anarchisme.

Marie Desplechin, Séraphine

Avec Séraphine nous sommes de l’autre côté de Paris, sur la butte de Montmartre où 15 ans plus tôt se déroulaient les tragiques évènements de La Commune. Séraphine a 13 ans elle aussi, mais est une orpheline sans le sou. Recueillie par un abbé au grand cœur puis confiée à une couturière acariâtre, elle prie Sainte Rita pour que ce monde change et que la pauvreté appartienne au passé. Grâce à son courage et à sa générosité plus qu’à ses prières, Séraphine impose aux autres son incommensurable envie de liberté ainsi que ses choix, et change peu à peu la misère qui l’entoure en un bel espoir vers des jours meilleurs.







Une magnifique aventure aux personnages hauts en couleur, et hantés par les fantômes d’une Commune encore bien présente…



Ces deux romans sont tout à fait addictifs et ont cette originalité de se croiser ! Non numérotés, vous pouvez les lire indépendamment ou sans ordre précis, car les deux histoires ne se suivent pas, mais se répondent et ont lieu au même moment… Néanmoins je conseille fortement de lire en premier lieu Satin Grenadine puis Séraphine, car je trouve cet ordre plus intéressant dans l’approfondissement progressif des personnages. (À partir de 11 ans)

