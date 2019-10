Books by Women : Auður Ava Ólafsdóttir, Jen Wang

Auður Ava Ólafsdóttir - Miss Islande







Jen Wang —La tête dans les étoiles





La revue de presse

L’infolettre évolue quelque peu, avec une revue de presse en fin de chroniques. Pas du systématique, mais quelque chose pour diversifier les envois et les contenus. En attendant, deux splendides ouvrages à découvrir…Hekla, 21 ans, quitte la maison et la campagne familiales pour Reykjavík. Nous sommes en 1963 et elle n’a qu’une envie : devenir autrice, faire enfin publier les manuscrits qui dorment au fond de sa valise. En attendant, elle vogue de petits boulots en petits boulots, elle sort avec son amie d’enfance et son colocataire. Au milieu de cette verve de jeune adulte, un client, tous les jours au café où elle travaille, lui répète qu’elle devrait abandonner l’écriture et devrait plutôt tenter de devenir Miss Islande...Ce roman fut une belle surprise pour moi, je me suis fait vraiment entraîner dans le Reykjavík des années 60. Avec une jolie plume, l’autrice nous donne sa version de la Chambre à soi de Woolf, l’émancipation par l’écriture et les arts et de l’importance, toujours, du cocon personnel. Vraie bouffée d’air frais dans cette rentrée littéraire un peu lourde et pas bien joyeuse !(À partir de 9 ans) Après Le prince et la couturière, Jen Wang revient avec un récit pour les plus jeunes. On rencontre Christine, jeune fille discrète et Moon, qui est son exacte opposée. Vive et impulsive, la rumeur court même qu’elle aimerait se battre. Les deux filles deviennent malgré tout très rapidement amies, notamment car Moon emménage en face de chez Christine. Entre k-pop, apprentissage du chinois et vernis à ongles, leur amitié évolue jusqu’au moment ou Moon avoue même à Christine qu’elle a des visions d’êtres célestes qui lui parlent depuis les étoiles...Déjà très fan du Prince et de la couturière, Jen Wang confirme son talent de conteuse avec cette nouvelle BD. Un beau récit d’amitié entre deux jeunes filles qui se découvrent et apprennent à se connaître. On pleure un peu, on rit gentiment, on est plein.e.s de nostalgie de nos 10 ans. Le design proche de Steven Universe de Moon me fait craquer !La majorité des coups de cœurs de cette newsletter sont disponibles à la librairie Arborescence à Massy ! Vous pouvez également retrouver deux fois par mois, cette sélection, directement dans votre boîte email, en vous inscrivant ici . Si vous avez envie de contribuer à Books by Women, n'hésitez pas ! Envoyez un mail à booksbywomen@gmail.com avec un petit texte sur le livre choisi.Auður Ava Ólafsdóttir, trad. Eric Boury – Miss Islande – Zulma – 9782843048692 – 20,50 €Jen Wang, trad. Achille(s) — La tête dans les étoiles – Akileos – 9782355744518 – 19 €