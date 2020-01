Books by Women : C.E. Morgan, Antoinette Rychner et Camille Jourdy

C.E. Morgan — Tous les vivants





Antoinette Rychner — Après le monde





Camille Jourdy —Les Vermeilles (à partir de 10 ans)







Avec Tous les vivants C.E Morgan, l'autrice du très remarqué Le Sport des rois, nous livre un roman intemporel et d'une grande puissance immersive. C'est aux pieds des reliefs du Kentucky, sous un soleil harassant et une chaleur de fournaise, qu'Orren et Aloma, deux jeunes amoureux, s'installent en concubinage. Mais il y a de la tristesse dans ce nouveau départ. Orren vient de perdre sa mère et son frère dans un accident de voiture, et se retrouve à devoir gérer la ferme familiale et son exploitation de tabac. Aloma elle, ne connait rien de la « vraie vie ».Orpheline et ancienne pensionnaire d'un institut catholique, son seul bien réside dans quelques partitions et sa maîtrise du piano. Très vite, la jeune femme, qui se débat parmi ses nombreuses tâches ménagères, éprouve une grande solitude. Car l'absence constante d'Orren, dont la silhouette se découpe au loin dans le champ de tabac, ne fait que renforcer en elle son sentiment d'isolement au sein d'une maison en deuil, encore emplie des souvenirs de ses fantômes. Et ce n'est sûrement pas le vieux piano délabré et laissé à l'abandon qui viendra lui changer les idées.Cependant le quotidien du couple bascule le jour où Aloma décroche une place comme pianiste au sein de l'Église de la ville…Tous les vivants ce sont eux et elles, celleux qui sont encore sur terre et doivent vivre, endurer les caprices de la fortune, se battre malgré tout. Il y a bien évidemment du Steinbeck dans ce texte, car on prie pour que la pluie vienne à tomber, on regarde le ciel en serrant les poings jusqu'à s'en cramer la rétine, et on marche impuissant.es sur cette terre brûlée. C'est aussi le récit du processus d'enracinement, celui de cette femme qui semble rejetée par chaque grain de sable, chaque rayon de soleil de cette nouvelle région. L'amour mis à l'épreuve du deuil et de la sécheresse, c'est beau et vertigineux.Inspirée des théories de la collapsologie, Antoinette Rychner nous livre un roman inspirant et visionnaire sur notre société, à l'aube d'un potentiel effondrement. Nous sommes en 2022 et suite à un cyclone ayant ravagé les États-Unis, la crise s'enlise et emporte tout. En quelques mois, la vie que nous connaissions n'existe plus.On retrouve en alternance 4 personnages tentant de survivre dans cette nouvelle ère. Un court roman très intense, qui pose beaucoup de questions sur l'humain et l'humanité en règle générale. Pouvons-nous encore vivre ensemble ? Existe-t-il de nouvelles façons de vivre et d'habiter notre monde ? Tristement d'actualité, ce livre au titre évocateur mérite absolument que l'on s'y arrête.Jo n'aime pas trop ses demi-sœurs ni sa belle-mère d'ailleurs... Ce pique-nique en forêt est l'occasion rêvée de s'échapper ! Dans la veine d'un Voyage de Chihiro, Camille Jourdy nous emmène dans un monde merveilleux pastel, dans lequel Jo et ses nombreux acolytes vont entre autres se révolter pour renverser l'empereur... Les Vermeilles est un beau récit initiatique, drôle, excessivement mignon et plein de douceur, mais aussi de moments plus difficiles.J'aime les petites cases qui fourmillent de détails, les personnages très expressifs c'est un régal pour les yeux ! J'ai beaucoup de mal à classer cette BD en jeunesse, je pense qu'un adulte verra plus clair entre les lignes, de plus c'est un récit plutôt long qui se prête plutôt mal à des petites mains à mon sens... Mais clairement, petit ou grand, foncez !C.E. Morgan, trad. Mathilde Bach – Tous les vivants – Gallimard – 9782072780264 – 19 €Antoinette Rychner – Après le monde – Buchet Chastel – 9782283033258 – 18 €Camille Jourdy – Les Vermeilles – Actes Sud BD – 9782330126209 – 21,50 €