Books by Women : Carole Fives, Tommi Parrish et Marie Pavlenko

Tenir jusqu'à l'aube est un récit qu'on a du mal à lâcher. Nous suivons ici le quotidien d'une mère célibataire qui s'occupe tant bien que mal de son fils de 2 ans en lui consacrant, faute de budget pour une baby-sitter, ses journées entières.







Pour échapper à l'étouffement, la mère s'autorise à fuguer certaines nuits, de plus en plus loin et toujours un peu plus longtemps, lorsque le sommeil de son bébé est le plus lourd. Une lecture haletante, un très beau texte sur les difficultés du parent seul et de la solitude, malgré cet enfant aimé et chéri.





Tommi Parrish - Du mensonge



Tim et Cleary, deux amis de lycée que la vie a séparés, évoquent le temps d'une nuit leurs vies actuelles, mais également le passé, leurs échecs sentimentaux, les questionnements sur leur sexualité. Entre deux échanges, Cleary trouve un ouvrage oublié qu'elle nous partage.







Un récit sur l'amour, en noir et blanc, s'imbrique alors dans cette histoire. Une BD qui m'a sacrément touchée, parlé et qui résonne encore beaucoup. Une magnifique découverte, publiée aux éditions Cambourakis





Marie Pavlenko - Un si petit oiseau

A partir de 13 ans



Suite à un accident de voiture, Abi perd son bras, et avec lui son entrain et sa motivation. Un jour, lors d'une de ses rares sorties, elle croise Aurèle, un ancien ami du collège. Cette rencontre marque un changement dans le quotidien déjà considérablement chamboulé d'Abi.







Une histoire certes assez convenue et pas super originale, disons-le, mais un vrai plaisir de lecture, des personnages aussi énervants qu'attachants et un livre qui donne envie de découvrir Blaise Cendrars !





Carole Fives – Tenir jusqu'à l'aube – L'arbalète Gallimard – 9782072797392 – 17 €Tommi Parrish, trad. Adel Tincelin - Du mensonge – Cambourakis – 9782366243642 – 20 €Marie Pavlenko - Un si petit oiseau – Flammarion – 9782081443846 – 17,50 €