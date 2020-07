Books by Women : Chanelle Benz, Nancy Farmer et Karine Martins

Chanelle Benz - Rien dans la nuit que des fantômes



Cela fait 30 ans que Billie n’était pas retournée dans le Mississippi. 30 ans que son père Cliff James, poète noir de renom, y est mort accidentellement lorsqu’elle était âgée de 4 ans. La nuit de la mort de son père, elle était là pourtant, mais elle n’en a gardé aucun souvenir. Installée dans l’ancienne maison de métayer qu’occupait Cliff, Billie vient mener son enquête et réveiller les fantômes du passé, au risque de s’attirer des ennuis.







Un roman intéressant pour qui cherche à comprendre les relations interraciales actuelles, dans une région encore bien ancrée dans une croyance en « Le glorieux Sud d’autrefois », et qui dénonce page après page un système qui continue malgré le combat des droits civiques, à maintenir les populations noires dans un état de précarité. Chanelle Benz, autrice britannique et antiguaise d’origine, nous plonge dans un thriller au rythme lent et à la chaleur étouffante, à l’image d’un Sud comme engourdi et réticent à évoquer le passé.

Nancy Farmer —La Maison du Scorpion



Voilà un très bon roman de science-fiction, à mettre entre les mains des jeunes ados à partir de 13 ans.

L’histoire se déroule dans un pays imaginaire qui pourrait pourtant bien exister, entre le Mexique et les États-Unis, et dont le nom révèle la seule activité commerciale : Opium.



Son dirigeant, El Patron, est l’homme le plus puissant du monde et vient de fêter ses 140 ans. Son secret de jouvence ? Un élevage de clones… Et le héros n’est autre que Matt, le clone d’El Patron, dont la vie bascule peu à peu au fil de sa quête d’identité. Comme la grande majorité des romans de science-fiction, l’aspect imaginaire n’est que prétexte à aborder des questions déjà d’actualité, ici le trafic de drogues, ou bien à la frontière entre « aujourd’hui » et « demain », à savoir le clonage.







Cette histoire est tout à fait passionnante, car Nancy Farmer excelle dans l’art de l’immersion, ce qui est primordial dans ce roman, puisqu’il est question de morale et que chaque personnage en possède sa propre vision. Un livre qui n’est pas sans nous rappeler celui de Kazuo Ishiguro : Auprès de moi toujours, et dont l’intrigue pourrait très bien figurer dans la série Black Mirror.



Karine Martins — Ceux qui ne peuvent pas mourir



Paris 1887. Gabriel Voltz est un enquêteur peu ordinaire chargé de neutraliser « les Egarés », des créatures fantastiques dangereuses qui se cachent sous une apparence humaine. Accompagné de la jeune Rose, une orpheline qu’il a récemment recueillie, Gabriel se retrouve en mission dans le Finistère où de violentes attaques ont été perpétrées au sein d’un village. Une banale histoire de loup-garou affamé ? Pas si sûr…







Un roman fantastique palpitant qui vous met les pétoches !! On aime cette ambiance brumeuse pleine de mystère et ce décor inquiétant ; village en proie à des peurs moyenâgeuses, guérisseuse un peu trop indépendante, château hanté, cimetière et corps exhumés… mais surtout, de vieux secrets de famille que l’on pensait engloutis dans les vagues depuis des années.



Suspense et frissons garantis dans cette histoire pleine de rebondissements où tout n’est que mensonges et suspicions. On attend la suite avec une très grande impatience !

Si vous le pouvez, n'achetez pas vos livres sur Amazon, ça tue les petites librairies :(La majorité des coups de cœur de cette newsletter sont disponibles à la librairie Arborescence à Massy ! Vous pouvez également retrouver deux fois par mois, cette sélection, directement dans votre boîte email, en vous inscrivant ici . Si vous avez envie de contribuer à Books by Women, n'hésitez pas ! Envoyez un mail à booksbywomen@gmail.com avec un petit texte sur le livre choisi.Chanelle Benz, trad. David Fauquemberg – Rien dans la nuit que des fantômes – Seuil – 9782021344202 – 21 €Nancy Farmer, trad. Valérie Dayre – La Maison du Scorpion – L’école des loisirs – 9782211306935 – 9,80 €Karine Martins – Ceux qui ne peuvent pas mourir – Gallimard jeunesse – 9782075124133 – 17 €