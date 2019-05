Books by Women : Charlotte Perkins-Gilman, Frances Borzello, Laura Esquivel

Charlotte Perkins-Gilman — Herland







Laura Esquivel — Chocolat amer







Frances Borzello — Femmes au miroir : une histoire de l’autoportrait féminin







Fin XIXe siècle, 3 Américains découvrent un pays caché dans les montagnes. Découverte saisissante, car : il n'est peuplé que de femmes. Pendant plusieurs mois, en leur sein, ils découvrent cette civilisation, ses coutumes, le fonctionnement de ce pays qui perdure en autarcie, sans hommes, depuis plus de 2000 ans.Une belle utopie (quoique ? On part quand vous voulez) réussie, enfin traduite en France près d'un siècle après son écriture ! Et si vous ne connaissez pas Charlotte Perkins-Gilman, je vous recommande aussi la lecture de The Yellow Wallpaper (La Séquestrée en français), une nouvelle horrifique et féministe brillante !!Contribution d'Anaïs, merci !L'histoire se passe dans le Mexique révolutionnaire. On y rencontre Tita, éperdument amoureuse de Pedro, avec lequel elle vit une histoire passionnelle, mais impossible. Outre cet amour, Tita possède également d'étranges talents culinaires : ses cailles aux pétales de roses au pouvoir aphrodisiaque, ses gâteaux aux effets destructeurs, ses recettes de cuisine que l'autrice nous livre à chaque début de chapitre, et qui font avancer l'intrigue.Se mêlent inventions culinaires, histoires d'amour, de chagrin et de famille, tout cela dans un style tendre et magique. Ce livre fait partie des grandes œuvres de la littérature latino-américaine, et s'est vendu à plus de quatre millions d'exemplaires dans le monde.Dans Femmes au miroir, Frances Borzello explore le pourquoi et le comment des autoportraits féminins dans l'art, du XVIe siècle jusqu'à nos jours, et plus globalement les femmes artistes. Leur place, leur combat et leur volonté de s'imposer dans une société misogyne qui se moque de leur travail, les 250 pages de cet essai nous montrent encore une fois que les femmes doivent toujours en faire 2 fois plus pour se faire reconnaître.Femmes au miroir traite également du female gaze, à savoir la réappropriation de l'image et de la représentation des femmes, vu par elles-mêmes et non par les hommes (pour résumer très grossièrement). Ce livre regorge de reproductions d'œuvres pour illustrer le tout, j'ai découvert tellement d'artistes ! (notamment du XXe siècle, qui reste ma période préférée)Charlotte Perkins-Gilman, trad. Bernard Hoepffner – Herland – Robert Laffont – 9782221240892 – 7,90 €Laura Esquivel, trad. Eduardo Jiménez et Jacques Rémy-Zéphir – Chocolat amer – Editions Folio – 9782070379477 – 7,90 €Frances Borzello trad. Marie Muracciole et Hélène Borraz-Bourmeau – Femmes au miroir : une histoire de l'autoportrait féminin – Thames & Hudson – 9780500294925 – 28 €