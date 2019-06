Books by Women : Christina Dalcher, Ayelet Gundar-Goshen, Chloé Wary

Christina Dalcher — Vox







Ayelet Gundar-Goshen — Réveiller les lions







Chloé Wary — Saison des roses







Le nouveau gouvernement en place, le Parti Pur n’a qu’une idée en tête : faire taire les femmes à tout prix. Alors depuis la prise de pouvoir, chaque femme porte au poignet un bracelet « compte-mots », qui limite la parole à 100 mots par jour. Jean McLellan est docteure en neurosciences et le jour ou le gouvernement a besoin d’elle pour soigner le frère du président, tout va changer. Elle découvre alors l’envers du Parti, les volontés futures de ce dernier et la résistance...Une dystopie addictive et glaçante, surtout après ces dernières semaines... J’étais dubitative au début de ma lecture, j’avais peur que ce ne soit « trop » dans la veine de La Servante écarlate, mais finalement je me suis laissée prendre au jeu et je l’ai dévoré !Quand un neurochirurgien israélien laisse pour mort un Érythréen qu’il vient de renverser, c’est déjà cocasse. Quand on apprend que sa femme est l’inspectrice chargée de l’affaire, on se régale. Et alors quand il se met à soigner des immigré. e. s sous la contrainte, pour ne pas se faire dénoncer, c’est quasi orgasmique. À ce moment-là, Ayelet m’a déjà perdu par l’ingénuité de son histoire, et par la brutalité de son écriture et de la description des migrant. e. s à travers les yeux du médecin. Je suis tout simplement conquise.Mais les choses ne sont pas aussi simples qu’elles semblent être. Au contraire. Ayelet défie tous les clichés, ne respecte rien et aucune des émotions aucun des comportements n’est comme il devrait ! Ce livre c’est… un truc de ouf ! Du diamant à l’état brut dont il ne faut absolument rien enlever ni changer. Un diamant !Contribution de Wendy, merci ! À noter que cet ouvrage sort en format poche chez 10/18 au mois d’août !Après Conduite Interdite (dont j’avais parlé dans la 5e newsletter !), Chloé Wary nous emmène cette fois-ci en banlieue, à Rosigny-sur-Seine, dans le club de foot féminin des Roses de Rosigny. Barbara est capitaine de l’équipe et jongle entre le foot, qui représente toute sa vie, son année de terminale, sa mère qui ne la comprend pas et le capitaine de l’équipe des garçons qui ne la laisse pas indifférente.Alors que les Roses sont en bonne voie pour le championnat, le club décide de les retirer et de tout miser sur l’équipe masculine. Afin de réparer cette injustice, Barbara et le reste de son équipe vont tout tenter pour faire entendre la raison à la direction du club. En pleine coupe du monde féminine de football, quoi de mieux que Saison des Roses, une BD engagée, trop BELLE (non, mais cette couverture ?!) et qui remet à sa juste place les femmes dans le milieu sportif.Christina Dalcher, trad. Michael Belano — Vox – NiL – 9782841119882 – 22 €Ayelet Gundar-Goshen, trad. Laurence Sendrowicz — Réveiller les lions – Presses de la Cité – 9782258133846 – 22,50 €Chloé Wary — Saison des roses – Flblb – 9782357611764 – 29 €