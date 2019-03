Books by Women : Delphine de Vigan, Super-féministes et mal de vente

Mirion Malle — La ligue des super-féministes

Un projet mené « parce que mon féminisme passe par la reconnaissance de toutes ces autrices dont on parle si peu alors qu'elles méritent beaucoup plus d'être découvertes et lues », indique-t-elle.Après les loyautés, Delphine de Vigan explore dans ce nouveau roman les gratitudes. Michka vieillit, et, malheureusement, perd petit à petit l'usage du langage. Deux voix prennent alors la parole : Marie, sa voisine qu'elle considère comme sa fille et Jérôme, son orthophoniste.Son histoire avance ainsi, mêlée à celles de ces deux visiteurs. J'aime la plume de Delphine de Vigan, j'aime sa façon de raconter des histoires et je trouve ce nouveau texte très réussi. Peut-on parler de fable ? Pourquoi pas, mais je crois vraiment aimer cette façon (subtile ou non, à vous de décider) de nous rappeler de dire merci.À partir de 8 ansAprès s'être attaquée à la place des femmes dans la pop-culture, Mirion Malle revient ici avec une bande dessinée destinée à expliquer aux plus jeunes (et moins jeunes) des notions telles que le genre, l'amour, le couple, le consentement...À travers des exemples simples, concrets et toujours de l'humour très juste, l'autrice signe une vraie encyclopédie à mettre entre toutes les mains (et non pas uniquement celles des filles !)À partir de 10 ansPourquoi les filles ont mal au ventre ? Vaste question à laquelle vous trouverez bon nombre de réponses dans les pages de cet album (jeunesse ? Pas tant que ça). Des énoncés courts, allant droit au but et sourcés, ce manifeste se dit « engagé mais non enragé » et c'est absolument parfait.Attention néanmoins à ne pas le mettre dans de trop jeunes mains car il aborde des sujets tels que le viol ou les mutilations génitales, entre autres (de façon non-graphique)